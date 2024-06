SKOČILE CENE SERVISA AUTO-KLIME: Novi iznosi od ove sezone, idu i do 20.000 dinara! Gužve u najavi, obavezno zakažite termin

Mnogi su pohrlili ka auto-servisima kako bi dopunili i servisirali svoje klime.

Još uvek nema gužvi, ali se očekuje da će ih biti pogotovo zbog toga što mnogi servisi ove godine još uvek nisu dobili sertifikate da to mogu raditi ili su u procesu sertifikacije.

Sveta Tadić, vlasnik jednog servisa rekao je za TV Prva da je cena servisa klime skočila ove godine, a razlog tome su poskupljenje gasa i sertifikat koji mnogi servisi još uvek nemaju.

- Cene su skočile ove godine iz opravdanih razloga, cena gasa otišla je gore, ali i drugi problem koji se pojavljuje, a to je sertifikat koji nemaju svi, pa ni mi jer smo u procesu sertifikacije. Cene se kreću od 5.000 do 6.000 dinara za stari gas i nove stanice koje idu i od 18.000 do 20.000 dinara. Zakazuje se, ali napominjem da još uvek ne radimo - kazao je Tadić i dodao:

- U principu bi svake godine trebalo kontrolisati klimu ukoliko osetite da se nešto dešava, da nema dovoljnu jačinu, da nema hladnoću. To nije veliki izdatak, ali u svakom slučaju čuva i najvažnije je da osim što treba servisirati treba zanemiti filter. Ako to ne uradite onda smo džaba sve drugo radili. Tu se skupljaju raznorazne bakterije i sve ostalo. Obavezno pre svake sezone toplog vremena i uključivanje klime treba zameniti i frilter - naglasio je Tadić.

