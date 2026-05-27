Slušaj vest

Da li ste se ikad zapitali kako je moguće da vaše dete lakše „klikće“ po aplikacijama od vas? Ili kako je digitalni svet za njih nešto što se podrazumeva? Često zaboravljamo da naši tinejdžeri odrastaju uz tehnologiju koja je za nas, ponekad, naučna fantastika. Dok reagujemo instinktivno i kritikujemo svaki put kad tinejdžer posegne za telefonom, lako zaboravljamo da taj isti uređaj može da pruži mnogo više od zabave.

Telefon može da postane alat za učenje, razumevanje i usvajanje važnih životnih veština. Jedna od najvažnijih među njima svakako je finansijska pismenost - razumevanje novca, odgovornosti i pametnog upravljanja troškovima na vreme.

Deca najbrže uče kroz praksu, iskustvo i osećaj da rade nešto „odraslo“ što im daje slobodu i poverenje. Baš tu se krije ključ savremenog pristupa finansijskoj pismenosti. Zato OTP banka pruža rešenje koje ide u korak sa njihovim svetom: OTP Junior debitnu karticu, namenjenu deci i tinejdžerima uzrasta od 11 do 18 godina i OTP m-bank aplikaciju za Juniore.

Čemu sve služi OTP Junior kartica?

Izuzetno je praktična za svaki dan u kom dete samostalno obavlja različita plaćanja, ali i plaćanja tokom boravka na ekskurziji u zemlji ili inostranstvu, onlajn plaćanja i podizanje novca sa bankomata.Tinejdžeri posebno vole to što karticu mogu da povežu sa svojim mobilnim telefonom ili pametnim satom i da sve svoje potrebe završe beskontaktno, brzo i lako. Sve što je potrebno da urade jeste da svoju Junior karticu povežu sa mobilnim novčanikom na Google Pay (ako imaju više od 16 godina), odnosno Apple Pay (ako imaju više od 13 godina).

Vole je i roditelji

U OTP banci kažu „namenjena tinejdžerima, izmišljena za roditelje“. I stvarno je tako. Jer, iako se vodi na ime deteta, OTP Junior kartica je vezana za račun roditelja koji u svakom trenutku kroz svoju OTPm-bank aplikaciju ima uvid u to na šta njihovo dete troši novac. Dodatno, roditelji su ti koji podešavaju dnevne limite potrošnje detetu, bilo da je reč o iznosima za plaćanja karticom, podizanje novca na bankomatu ili onlajn kupovinu. Ako ste pomislili „šta ako je izgubi“, potrebno je samo da blokirate karticu putem svoje m-bank aplikacije.

Foto: Promo

Aplikaciju imaju i Juniori

Nisu samo roditelji ti koji imaju OTP m-bank aplikaciju. Kad je dete preuzme i unese svoje podatke računa ili kartice, ona se automatski menja i prilagođava njemu, kako izgledom, tako i posebnim funkcionalnostima. Tako postaje OTP m-bank aplikacija za Juniore koja se koristi intuitivno, jednostavno i brzo za:

proveru stanja na računu (bilo kad, bilo gde, bez logovanja, u samo dva klika)

funkcionalnost „Moje finansije“ za bolje upravljanje troškovima (uvid i organizovanje potrošnje po kategorijama - užina, igrice, odeća i slično)

opciju „Prenesi“ za brže i jednostavnije slanje novca unosom broja mobilnog osobe kojoj šalje novac

pristup Svetu zabave za kupovinu vaučera za digitalne servise (striming, muzičke, gejming i drugo)

pristup Svetu popusta (brojni popusti i privilegije koje je OTP banka omogućila za sve svoje klijente)

takođe, detetu može direktno na račun uplatiti novac bilo ko - deka, baka, stric, tetka, drug.

OTP Junior platna kartica je spremna za korišćenje u digitalnoj verziji i pre nego što stigne u fizičkom obliku. Tako deca, dok čekaju na plastičnu karticu, mogu lako i brzo da obave onlajn plaćanja i podižu dinare sa bankomata, a digitalnu karticu mogu da dodaju i u mobilni novčanik.

Na kraju, suština nije u kartici, aplikaciji ili tehnologiji. Suština je u poverenju koje deci dajemo da naprave prve korake ka samostalnosti, ali uz sigurnost da mi i dalje imamo kontrolu kad je to potrebno. Finansijska pismenost se ne uči preko noći, već se gradi pravovremeno, svakim malim „odraslim“ potezom koji dete napravi dok ga neko usmerava.