Iako je zvanično dobila status banje tek 29. decembra 2011. godine, interesovanje turista za ovu destinaciju ne jenjava tokom cele godine, što je čini idealnim izborom za jesenji, prolećni ili vikend predah.

Cene smeštaja: Od skromnih soba do vila

Za turiste sa ograničenim budžetom, cene u Ovčar Banji su izuzetno pristupačne. Manji apartmani ili porodični stanovi mogu se iznajmiti za svega 10 evra po noći. U privatnom smeštaju u vilama, noćenje za jednu osobu iznosi između 1.500 i 1.750 dinara, dok je smeštaj za dve osobe oko 3.000 dinara.Ukoliko planirate boravak tokom letnje sezone, prosečan apartman u centru banje za dve osobe može se naći po ceni od oko 2.928 dinara, dok je za apartmane sa vrtom i besplatnim parkingom potrebno izdvojiti oko 1.000 dinara više.

Prosečna cena smeštaja se uglavnom kreće između 20 i 40 evra po noći za dvosoban apartman, dok moderniji i veći apartmani u srcu banje, koji mogu da prime i do tri ili četiri osobe, koštaju od 34 evra do 4.200 dinara.

Za hotele sa tri zvezdice i opremljenije apartmane treba izdvojiti oko 47 dolara po noćenju, ali tokom praznika i vikenda cene dostižu od 5.000 do 7.000 dinara. Individualne vile i kuće najčešće se izdaju za 30 do 50 evra dnevno, često uz uslov rezervacije na minimum dve noći.

Alternative za smeštaj usled velike potražnje

S obzirom na to da se smeštajni kapaciteti brzo popunjavaju, posetioci često biraju da odsednu u okolnim gradovima.

U Lučanima (udaljenim oko 6 kilometara) kompletno opremljeni apartmani koštaju 35 evra, dok se u Čačku cene kreću od 22 evra za standardne stanove do 42 evra za deluks studija. Pored hotela "Kablar", konačišta "Dom" i privatnih apartmana, posetiocima je na raspolaganju i prenoćište u manastirskim konacima, po kojima je ova regija posebno poznata.

Šta se leči u Ovčar Banji

Najveći adut ovog kraja su lekovite termomineralne vode sa temperaturom od 36 do 38 stepeni, koje spadaju u grupu homeotermi i bogate su makro i mikroelementima poput kalcijuma, natrijuma, litijuma, joda i broma.

Ove vode su idealne za lečenje degenerativnog reumatizma, spondiloze, artroze, kožnih i nervnih oboljenja, kao i za sanaciju sportskih povreda i preloma kostiju.

Osim oporavka tela, turiste privlači i bogato kulturno nasleđe. Zbog prisustva čak 10 neverovatnih manastira smeštenih na planinama Ovčar i Kablar (kao što su Nikolje, Preobraženje, Blagoveštenje, Jovanje i Uspenje).

Obezbeđeni su i uslovi za aktivan odmor, uključujući planinarenje, alpinizam i trčanje, a u blizini se nalazi i predivno Međuvrško jezero.