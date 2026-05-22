Slušaj vest

Zbog sve skupljih usluga majstora ljudi sve više počinju sami da rade sitne popravke po kući. Jedna od njih je farbanje. Besprekorno ofarbani predmeti, bilo da su zidovi, nameštaj ili dekorativni detalji, ne zavise od same boje, već od pripreme koja joj prethodi.

Stručnjaci naglašavaju da postoje tri koraka bez kojih nema dugotrajnog i estetski savršenog rezultata farbanja.

Priprema površine

Najveća greška je preskočiti pripremu, jer ona najviše utiče na to kako će izgledati konačan rezultat i koliko će trajati.

Površinu treba temeljno očistiti od prljavštine, masnoće i nečistoća i vidljivih i onih koje ne primećujemo. Ako se ovaj korak preskoči, boja će se loše vezivati i početi da se ljušti već posle nekoliko meseci, bilo da farbate zid, sto ili metalnu ogradu.

Nanošenje podloge

Podloga ili prajmer je obavezan korak, bez obzira na materijal. Prajmer možda deluje kao gubljenje vremena, ali je ključan ako želite da boja izgleda lepo i traje godinama. On poboljšava prijanjanje, ujednačava nijansu i sprečava da mrlje ili tragovi probiju kroz završni sloj. Bez prajmera, boja može izgledati neujednačeno, zahtevati više slojeva i brže se oštetiti.

Pravi alati

Alati koje koristite direktno utiču na završni izgled. Jeftina četka ostavlja vidljive tragove, a pogrešan valjak može stvoriti neujednačenu teksturu. Ako se koristi prskalica, pogrešan nastavak može izazvati prekomerno raspršivanje ili tanak sloj boje.