Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o planiranim ekonomskim merama za penzionere, kao i o reformama u zdravstvenom sistemu, uz osvrt na rezultate u smanjenju lista čekanja i najavu novih pravila u radu ustanova.

– Za penzionere pripremamo nešto što će mnogo da im znači, posebno siromašnijima, taj paket će izaći na izuzetno odobravanje. Njihovi džepovi biće značajno puniji. U relativno kratkom vremenskom periodu. Do narednih 3 meseca će se to dogoditi. Donećemo i velike promene u zdravstvu. Naše farmaceutske kompanije su ostvarile dobit od 2.069.015.063.

Vučić je govorio i o ulaganjima u zdravstvenu infrastrukturu i problemima u domovima zdravlja, naglašavajući potrebu za dodatnim ulaganjima u osnovne uslove rada i boravka pacijenata.

– Gradili smo kliničke centre, bolnice, sada gradimo porodilišta, to su sve ogromni objekti i to sve košta 100, 200 miliona. Želeo sam da gradimo velelepne bolnice, ali nisam razumeo da kad odete u Blok 44 ili Šilerovu da imate plastičnu stolicu i kako su se ljudi naslanjali tako ostaje trag leđa i niko to nije okrečio godinama. Hajde da damo po milion evra za svaki od tih domova zdravlja da ljudi imaju toalete, čekaonice, da se osećaju dobro kada dođu kod lekara. Hoću da pokažem brigu za ljudsko zdravlje.

On je izneo i podatke o listama čekanja za pojedine medicinske intervencije i ocenio da su rezultati poboljšani, ali da i dalje nisu zadovoljavajući.

– Šta smo sve uadili, ugradnja endoproteza kolena: broj lica na listi čekanja 10. septembra je bio 19. 732. U ovom trenutku je 11. 533, smanjili smo za 8. 199. Ugradnja endoproteza kuka: bilo je 14. 530, danas ih čeka još 6. 348, smanjili smo za 8. 182. Operacije katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva: bilo je 7. 399, više nema. CT pregled grudnog koša, CT pregled abdomena i male karlice, CT pregled glave, pregled glave i vrata, pregled kičmenog stuba: više nema. Imamo broj lica na listi čekanja u Vojvodini: još 5. 910. Dakle, kad sve zajedno saberete, 23. 791 lice. 23. 791 lice, a bilo je 64. 862 lica. Manje je 41. 071. Nisam zadovoljan, sad pošto ne mogu vama da se obraćam, obraćam se ljudima. Dakle, dragi građani, nisam zadovoljan i zato ćemo sad da radimo sledeće stvari.

U završnici obraćanja najavio je promene u funkcionisanju zdravstvenog sistema, uključujući e-zdravstvo, rad lekara i kontrolu lista čekanja, uz poruku da će se insistirati na strožoj odgovornosti i boljoj organizaciji.

– Sve ćemo morati da radimo drugačije, moraćemo tu i sa lekarima da razgovaramo. 15 minuta vremena, striktno, da se sprovodi sve i da se te liste čekanja u potpunosti nestanu. I mnoge druge promene u zdravstvu moraćemo da pravimo, moraćemo da obezbedimo još bolju pažnju za ljude, posebno tokom noći. Moraćemo da napravimo da ti ljudi budu neuporedivo ljubazniji prema pacijentima. I kada to kažem, to znači: "E, ja ovde nemam spravu, ali dođi kod mene u privatnu kliniku." To mora da bude kažnjivo, baš kao što sam rekao i za policajce. Pa da vidimo ko će to da radi. A da ima istu tu spravu tu u državi, ali da mora da mu uzme pare za to. Dakle, to su stvari koje ćemo da menjamo i podzakonskim aktima sve što možemo, da bi odmah moglo, ili najbrže, da bi moglo da stupi na snagu. I tu ćete da vidite i te kako velike promene.