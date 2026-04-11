SPC, što znači Stone Plastic Composite, izrađuje se od kombinacije krečnjaka i PVC polimera

Slušaj vest

Nema lepšeg prizora od starog drvenog poda kojem je vraćen sjaj. Već hoblovanjem i lakiranjem parketa prostor može značajno da se osveži. Ipak, ukoliko vam ne odgovara postojeća boja i želite da promenite prirodnu nijansu drveta, postoji rešenje.

Tu na scenu nastupa bajcovanje. To je postupak prilikom renoviranja prostora kojim se postojeći parket tonira, odnosno daje mu se željena boja a potom i sjaj u zavisnosti od novog enterijerskog rešenja. Priprema parketa za bajcovanje razlikuje se od standardnog hoblovanja i lakiranja, jer zahteva dodatno šmirglanje. Iskusni majstori preporučuju da je pre bajcovanja potrebno da se parket išmirgla četiri puta.

Na početku se uklanjaju stare lajsne i ekseri, a uglovi se temeljno čiste, nakon čega sledi hoblovanje. Prvo šmirglanje obavlja se šmirglom granulacije 36, zatim sledi šmirglanje granulacijom 60. Ovaj postupak sa granulacijom 60 ponavlja se još jednom, dok se završno, fino šmirglanje radi šmirglom granulacije 120. Nakon toga, parket se dodatno polira finom šmirglom 120 ili još finijom pre samog bajcovanja.

Važno je napomenuti da se teško dostupni delovi, koje velika mašina ne može da obradi, naknadno sređuju manjom mašinom koja može da priđe uz zid ili ispod radijatora.

Ukoliko postoje praznine između letvica ili su se one razdvojile, potrebno je izvršiti fugovanje mešavinom piljevine od hoblovanja i mase za fugovanje. Nakon sušenja, pod se ponovo šmirgla kako bi se dobila potpuno ravna površina bez nepravilnosti.

Isprobajte nijanse pre nanošenja bajca

Kada se parket dobro usisa i očisti, pristupa se bajcovanju. Kako biste bili sigurni u izbor nijanse, preporučuje se testiranje na manjem delu poda. Uzorke možete nabaviti u farbarama u manjim pakovanjima.

Bajc se troši u količini od oko 50 grama po kvadratnom metru (što je upola manje u odnosu na lak, kojeg ide oko 100 g/m²). Za površinu od približno 70 m² potrebno je oko 3 do 4 litre bajca.

Potrošnja može varirati u zavisnosti od upijanja drveta, što se precizno može videti tek tokom rada.

Odakle krenuti s bajcovanjem

Najpre se bajc nanosi na teško dostupna mesta, oko uglova i ispod radijatora. Pošto mašina ne može da se koristi na tim mestima, bajc se nanosi četkom i potom utrljava krpom.

Na većim površinama bajc se nanosi špahtlom, a zatim se mašinom ravnomerno utrljava kako bi se izbegli tragovi. Ako nakon prvog nanošenja želite tamniju nijansu ili parket upije više bajca nego što se očekivalo, postupak se može ponoviti.

Bajcom ćete vašem parketu odrediti boju, a lakom ćete dozirati količinu sjaja. Nakon završetka bajcovanja, potrebno je sačekati oko 24 sata da se bajc osuši i upije u drvo. Zatim sledi lakiranje u dva ili tri sloja, u zavisnosti od željenog efekta. Lak može biti mat, polusjajan ili sjajan.

Nanosi se valjkom u jednom smeru, a zatim se prelazi u suprotnom smeru radi ravnomernog sloja, dok se ivice obrađuju četkom.

Između slojeva laka potrebno je da parket odstoji 24 sata. Nakon potpunog sušenja laka, postavljaju se parket lajsne. Mogu biti u boji parketa ili bele, izrađene od MDF-a ili poliuretana.

Cena hoblovanja, bajcovanja i lakiranja

Cena hoblovanja iznosi oko 5 evra po kvadratnom metru, bajcovanje oko 2 evra po kvadratu (bez materijala), dok lakiranje u tri sloja košta oko 3 evra po kvadratu, takođe bez materijala.

Ukupno, za sve ove radove potrebno je izdvojiti približno 10 evra po kvadratnom metru, bez uračunatih troškova za bajc i lak.