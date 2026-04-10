U svetu biznisa, jedno od najčešćih pitanja je kako pametno uložiti početni kapital. Na konferenciji Biznis priče nedavno održanoj u Vrnjačkoj Banji, dr Branislav Stojaković, osnivač Eurosalon Real Estate, tokom svog predavanja analizirao je u šta bi investirao da je na početku karijere i da raspolaže budžetom od 10.000, 100.000 ili više evra. Njegovi saveti obuhvataju putovanja radi pronalaska trgovačkih ideja, kao i strateško ulaganje u poljoprivredno i građevinsko zemljište na Balkanu, koje vremenom višestruko dobija na vrednosti.

Budžet od 10.000 evra

Kada je reč o manjem početnom kapitalu, Stojaković savetuje da je najbolje putovati kako bi se sagledale prilike i dobile konkretne ideje za posao. Njegov predlog za investiciju od 10.000 evra usmeren je na trgovinu i obilazak globalnih centara.

- Sa 10 hiljada ja bih, na primer, kupio kartu za Kinu i otišao u mesto koje se zove Jivu - naglasio je.

On je objasnio da je Jivu najveći magacin na svetu, sa zgradama od sedam do osam spratova i lokalima sa izložbenim prostorima. Da bi se sve to obišlo, potrebno je preći 620 kilometara. Iako ceo svet kupuje u Kini, problem često predstavlja rok isporuke, ali na ovoj lokaciji roba je na lageru i isporuka traje svega sedam dana.

- Malo skuplje nego u fabrici, ali izbor toga je toliko veliki da na licu mesta dobiješ hiljadu ideja šta da radiš, šta da kupiš - objašnjava Stojaković.

Budžet od 100.000 evra

Za preduzetnike koji na raspolaganju imaju 100.000 evra, fokus se prebacuje na poljoprivredu, koju Stojaković vidi kao najperspektivniju granu u zemlji.

- Sa 100.000 evra ja bih kupio poljoprivredno zemljište. Može da se kupi za po pola evra po kvadratu, to znači 20 hektara za 100 hiljada evra - istakao je.

Na toj površini on predlaže sadnju kultura koje donose brz i siguran povrat investicije. Prema njegovim rečima, ulaganje u lekovito bilje vraća se za godinu dana, u maline za tri godine, a u borovnicu za četiri do pet godina. Uz to, naglašava da država finansira takve zasade, čime se dodatno olakšava početak poslovanja.

Konverzija zemljišta za maksimalan profit

Kada se govori o ozbiljnom kapitalu i investiciji od milion evra, najsigurniji put je ulaganje u nekretnine, tačnije u građevinsko zemljište. Strategija se zasniva na kupovini jeftinijeg poljoprivrednog zemljišta i njegovom pretvaranju u građevinsko, čime ono drastično dobija na vrednosti.

- Bitno je da je u planovima imaš konverziju - savetuje.

Kada se proces konverzije završi, preduzetniku se otvaraju brojne mogućnosti. Ukoliko se parcela nalazi u unutrašnjosti sa dobrom klimom, investitor može samostalno graditi etno selo ili hotel. Sa druge strane, za parcele u gradskim zonama strategija je još jednostavnija.

- Ako si u gradu, možeš da sačekaš i da je prodaš, to je apsolutno najsigurnija i najpovoljnija investicija - zaključio je.