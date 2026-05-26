Kako bi se zaštitili od rizika u nepredvidivom svetu, rekli su stručnjaci za investicionu migraciju za Forbes.

Sjedinjene Američke Države zamenile su Kinu kao najveće tržište za klijente koji traže drugo ili treće državljanstvo. To je za Forbes rekao Erik Mejdžor, izvršni direktor i predsednik konsultantske firme za investicionu migraciju Latitude World.

Šest od 10 Amerikanaca (61%) koji godišnje zarađuju više od 200.000 dolara razmatra preseljenje u drugu zemlju u narednih pet godina. To je pokazalo istraživanje koje će sledećeg meseca objaviti Apex Capital Partners. Reč je o konsultantskoj firmi koja pomaže ljudima da obezbede strano prebivalište i državljanstvo.

„Stopa rasta interesovanja Amerikanaca vrtoglavo raste“, rekao je za Forbes Nuri Kac, predsednik Apex Capital Partnersa. Ističe da su u istraživanju ispitanici pitani da li su politički levo ili desno orijentisani – „i bilo je 50-50“.

Više se odselilo nego doselilo – prvi put za 100 godina

Henli & Partners je saopštio da je broj upita američkih državljana koji traže alternativno prebivalište ili državljanstvo porastao za 183% na godišnjem nivou u prvom kvartalu 2025. godine. Nakon što je Donald Tramp izabran za drugi predsednički mandat.

Broj Amerikanaca koji podnose zahteve za državljanstvo po osnovu porekla u Evropi i Kanadi takođe je značajno porastao.

„Amerikanci su sa 4% porasli na 74% mog poslovanja“ od 2019. godine, rekao je Mejdžor iz Latitude World za Forbes.

Foto: Samuel Corum / UPI / Profimedia

Po prvi put od Velike depresije, više ljudi je napustilo SAD nego što se doselilo u zemlju tokom 2025. godine, objavio je Volstrit žurnal. Dok administracija Donalda Trampa negativan neto migracioni saldo predstavlja kao uspeh deportacija i restriktivnih viznih politika, rekordni broj američkih građana takođe napušta zemlju.

„Moji klijenti mi govore: ‘Želim kombinaciju. Želim dva državljanstva i zelenu kartu’“, rekao je Mejdžor za Forbes. Kac je dodao da ima klijente koji ih sakupljaju „kao markice, jer ih to zanima, umesto da kupuju Rolekse ili Lamborginije“. Bogati Amerikanci diverzifikaciju državljanstava vide kao zaštitu od finansijskih i geopolitičkih rizika nakon turbulentne poslednje decenije. „Amerikanci sada shvataju da ste izloženi riziku ako imate samo jedno državljanstvo“, rekao je Mejdžor. Navodi da motivi klijenata variraju od zabrinutosti za bezbednost i slobodu kretanja do životnog stila.

Troškovi života kao prvi razlog za promenu državljanstva

U istraživanju Apex Capital Partnersa ispitanici su kao glavne razloge za razmišljanje o odlasku iz SAD naveli troškove života (68%) i političku klimu (54%). „Ljudi na levici strahuju da bi Tramp mogao da se kandiduje za treći mandat… A ljudi na desnici se plaše nekoga poput Mamdanija koji bi mogao da počne nacionalizaciju – tako da su svi zabrinuti“, kaže Kac za Forbes.

Foto: Profimedia / Denys Kovtun

Za američke klijente sa ultra-visokim neto bogatstvom i oko 100 miliona dolara investicione imovine, Novi Zeland je postao popularan izbor, rekao je Mejdžor za Forbes. „Govorno područje engleskog jezika, na drugoj strani sveta. Ako bi izbio Treći svetski rat, to je prilično dobro mesto za boravak“, rekao je. „Ali nije jeftino. Ulazna tačka za zelenu kartu je pet miliona novozelandskih dolara – oko tri miliona američkih. I to je investicija, a ne donacija“. Kao osmi na globalnom indeksu programa rezidencije kompanije Henli & Partners, Novi Zeland dobija najviše ocene za reputaciju i kvalitet života. Kac je rekao da među njegovim klijentima postoji manje interesovanje za Novi Zeland, jer visoka cena „eliminiše većinu potencijalnih kupaca“.

Veliko interesovanje za Evropu

Ultra-bogati Amerikanci su „veoma zainteresovani za Evropu – ali za državljanstvo, ne za boravište“, rekao je Mejdžor. Ističe da državljanstvo jedne zemlje omogućava nesmetano kretanje kroz 29 evropskih zemalja šengenske zone. Međutim, put ka Evropi poslednjih godina postao je teži zbog promena u nekoliko popularnih programa. Pre dve godine, grčki program „zlatne vize“ – koji omogućava stalni boravak, ali ne i državljanstvo – povećao je minimalni investicioni prag sa 250.000 evra na čak 800.000 evra na najatraktivnijim tržištima u zemlji.

Foto: Profimedia

U aprilu 2025. godine, Španija je ukinula svoj program zlatnih viza nakon što su se stanovnici žalili da veliki priliv stranaca podiže cene nekretnina. Prošlog meseca, Portugal je udvostručio period boravka potreban pre podnošenja zahteva za državljanstvo sa pet na 10 godina. Nakon prošlogodišnje presude Evropskog suda pravde, koji je ukinuo popularni malteški model državljanstva kroz investicije, Malta je prešla na uži i subjektivniji okvir „državljanstva po zasluzi“. Kandidati moraju da daju izuzetne doprinose koji nisu samo finansijske investicije. Uprkos strožim pravilima, Malta ostaje popularan izbor među njegovim klijentima, naveo je Mejdžor: „Verovatno ćemo ih ove godine uraditi 50“. Ujedinjeno kraljevstvo, koje više nije deo Evropske unije, zabeležilo je nagli rast zahteva Amerikanaca za državljanstvo u mesecima neposredno nakon Trampovog ponovnog izbora, objavio je Gardijan.

Povoljni Karibi i državljanstvo po poreklu

Organizacija država Istočnih Kariba „nešto je poput Evropske unije Istočnih Kariba, gde ako ste državljanin jedne od sedam zemalja, imate pravo da živite i radite u ostalima“, kaže Kac za Forbes. Dodaje da je dobijanje takvog državljanstva uglavnom jeftinije i brže nego u drugim delovima sveta. Amerikanci mogu da kupe karipsko državljanstvo za oko 250.000 dolara. Obrada zahteva traje između četiri i šest meseci.

Amerikanci čije porodično poreklo vodi iz drugih zemalja „masovno uzimaju državljanstvo po osnovu porekla u Kanadi i Evropi“, kaže Mejdžor za Forbes. Dodaje da njegova firma uvek savetuje da se prvo istraži ta mogućnost. Broj Amerikanaca koji traže irsko državljanstvo po osnovu porekla – opcija za ljude sa irskim roditeljima ili bakama i dekama – prošle godine je skočio za 63%. Nakon što je Kanada ukinula generacijska ograničenja za one koji traže dvojno državljanstvo, navodno je više Amerikanaca podnelo zahtev za kanadsko državljanstvo nego građani narednih devet zemalja zajedno.

Trampova Zlatna karta

Ubrzo nakon što je predsednik Tramp započeo svoj drugi mandat, njegova administracija počela je da promoviše Trampovu Zlatnu kartu. Novu vizu koja bogatim strancima obećava ubrzan put do američkog boravka. I olakšice kojima bi izbegli plaćanje američkog poreza na prihod ostvaren u inostranstvu. Kada je program predstavljen, Tramp se hvalio da će zemlja prodati milion Zlatnih karti po ceni od pet miliona dolara po komadu. Nekoliko nedelja kasnije, ministar trgovine Hauard Latnik tvrdio je da je tokom jednog dana na putovanju po Bliskom istoku prodao 1.000 tih viza. Međutim, ubrzo je postalo jasno da je Trampova administracija znatno precenila tržište.

Foto: Printskrin Truth social

„Broj ultra-bogatih pojedinaca širom sveta koji su sposobni – i spremni – da odmah izdvoje pet miliona dolara relativno je mali. Posebno u poređenju sa alternativama za dobijanje boravka kroz investicije koje podrazumevaju ulaganje, a ne donaciju“, saopštio je Henli & Partners za Forbes u to vreme. Do septembra je američka vlada smanjila cenu Zlatne karte za 80%, na milion dolara, i ukinula poreske olakšice. U februaru je portparol Bele kuće rekao za Volstrit žurnal da politike Trampove administracije privlače „bezbroj ultra-bogatih stranaca“. Oni „izdvajaju milion dolara za Zlatnu kartu kako bi se nastanili u Sjedinjenim Državama“. Ali dva meseca kasnije, odobrena je samo jedna Zlatna karta. „Smanjenje cene na milion dolara bilo je ogromno, ali i dalje ne funkcioniše“, kaže Kac za Forbes.

Berni Moreno, republikanac iz Ohaja, predstavio je u decembru zakon kojim bi se ukinulo dvojno državljanstvo. Zakon bi zahtevao da Amerikanci „duguju isključivu i jedinu lojalnost Sjedinjenim Državama“.