Sezona "first-minute" uplata i pakovanja kofera za letovanje zvanično je otvorena, a sa njom i masovna kupovina putnih zdravstvenih osiguranja. Statistika domaćih agencija pokazuje da više od 85 odsto građana Srbije ne kreće na more bez ove polise.

Ipak, ove sezone domaće turiste na šalterima i onlajn aplikacijama osiguravajućih kuća dočekuje jedna zamka, uslovi i cene su se tiho promenili.

Dok većina putnika polisu kupuje mehanički, gledajući samo cenu od desetak ili dvadeset evra za desetak dana, malo ko otvara takozvana "sitna slova". A tamo se krije ozbiljan rez: stavke koje su prošle godine bile podrazumevane u standardnim paketima, ove godine i zahtevaju doplatu.

Obična alergija i opekotine više nisu "standard"

Najveće iznenađenje za turiste ove godine mogli bi da budu troškovi lečenja stanja koja su najčešća na moru - jake alergije na sunce, ubodi meduza ili ježeva, kao i teške opekotine.

Prema novim paketima nekoliko vodećih osiguravajućih kuća u Srbiji, standardni (najjeftiniji) paketi sada pokrivaju isključivo "iznenadne i hitne medicinske intervencije koje ugrožavaju život".

Šta to znači u praksi?

Ako dobijete temperaturu zbog sunčanice ili vam bukne alergija na koži, privatni lekar u Grčkoj ili Crnoj Gori vam može naplatiti pregled i terapiju između 80 i 150 evra. Kada podnesete zahtev za refundaciju u Srbiji, osiguranje vas može odbiti uz obrazloženje da vaše stanje "nije bilo životno ugrožavajuće".

Da biste bili pokriveni za ove situacije, sada morate tražiti takozvani srednji ili premijum paket, koji je u proseku skuplji za svega 200 do 400 dinara po osobi, ali menja sve.

Iznajmljivanje kvada, skutera ili "banane"

Ako planirate da na letovanju iznajmite skuter da biste obilazili plaže, ili želite da decu počastite vožnjom na "banani" ili gliseru, obična polisa vam ne vredi gotovo ništa.

Osiguravajuće kuće su ove godine pooštrile definiciju "rekreativnog sporta". Ukoliko doživite povredu tokom vožnje kvada, a nemate uplaćenu doplatu za "povišeni rizik", troškove gipsa, snimanja ili (ne daj Bože) ozbiljnije intervencije koja u Grčkoj može dostići i nekoliko hiljada evra, snosićete potpuno sami.

Koliko koštaju polise ove sezone?

Cene su u odnosu na prošlu godinu blago korigovane naviše, uglavnom zbog inflacije i rasta troškova medicinskih usluga u inostranstvu (naročito u privatnim klinikama u Grčkoj sa kojima naše kuće imaju ugovore).

Individualna polisa (standard ): Od 1.200 do 1.800 dinara za 10 dana (pokriće do 30.000 evra).

): Od 1.200 do 1.800 dinara za 10 dana (pokriće do 30.000 evra). Porodični paket (dvoje odraslih i dvoje dece): Od 3.500 do 5.500 dinara za 10 dana (u zavisnosti od širine pokrića).

Stručnjaci savetuju da se ne štedi na sumi pokrića. Razlika u ceni između polise koja pokriva troškove do 15.000 evra i one koja pokriva do 30.000 ili 50.000 evra je bukvalno par stotina dinara, a u slučaju komplikovanijeg lečenja ili potrebe za sanitetskim transportom u Srbiju, ta razlika pravi granicu između finansijskog spasa i bankrota.

Tri pitanja koja morate postaviti agentu pre uplate

Da li ova polisa ima franšizu (učešće u troškovima)? - Neke kuće nude jeftinije polise, ali u ugovoru stoji da za svaki pregled vi sami plaćate prvih 50 evra, a oni ostatak. Tražite polise sa "0% učešća".

Da li moram sam da platim pregled na licu mesta pa da refundiram, ili klinika direktno naplaćuje od vas? - Uvek birajte opciju gde kuća direktno pokriva troškove, kako ne biste došli u situaciju da na moru ostanete bez gotovine čekajući refundaciju.