U Srbiji su prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi po domaćinstvu u 2025. godini iznosili 109.136 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava 109.787 dinara, i u odnosu na prethodnu godinu prosečni mesečni prihodi viši su za 11,7 odsto, dok su izdaci viši za 11,8 odsto nominalno, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava u gradskim naseljima iznosili su 110.805 dinara i viši su za 11,6 odsto nominalno, u odnosu na 2024. godinu.

Kod domaćinstava u ostalim naseljima iznosili su 106.050 dinara i viši su za 12,0 odsto nominalno, u odnosu na 2024. godinu.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u gradskim naseljima iznosili su 111.331 dinar što je rast od 11,6 odsto nominalno u odnosu na 2024. godinu.

Kod domaćinstava u ostalim naseljima iznosili su 106.906 dinara što je rast od 12,2 odsto nominalno u odnosu na 2024. godinu.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi (sva domaćinstva) imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa 54,8 odsto, penzije 29,8 odsto, prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova 3,8 odsto, naturalna potrošnja 2,4 odsto, prihodi van redovnog radnog odnosa 2,3 odsto, primanja od socijalnog osiguranja 2,3 odsto, dok 4,6 odsto čine prihodi iz ostalih izvora.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava (sva domaćinstva) čine izdaci za hranu i bezalkoholna pića 36,6 odsto i za stanovanje, vodu, električnu energiju, gas i ostala goriva 16,1 odsto.

Slede izdaci za transport 9,0 odsto, za ostale lične predmete i ostale usluge 6,0 odsto, za komunikacije 5,5 odsto, za rekreaciju i kulturu 5,3 odsto, za odeću i obuću 4,7 odsto, za alkoholna pića i duvan 4,4 odsto, za zdravlje 4,0 odsto dok 8,4 odsto čine izdaci za ostale grupe lične potrošnje.