Mnoge države suočavaju se sa nedostatkom radne snage, a taj problem prisutan je i u Srbiji. Promene i novi izazovi na tržištu rada doveli su do toga da su pojedina zanimanja danas traženija nego ranije, ali i bolje plaćena.

Među onima koji ne moraju da brinu za zaposlenje i zaradu nalaze se zanatlije i vozači, dok su među najtraženijim poslovima i u 2026. godini i zanimanja iz IT sektora.

Podaci pokazuju da su trenutno sve zanatske profesije veoma tražene, kao i high-tech zanimanja koja prate savremeni razvoj tržišta.

- Što se tiče radnika, ova godina će biti intenzivnija u odnosu na prethodnu. Pored proizvodnih radnika koje ćemo aktivno zapošljavati, imaćemo i ostale pozicije koje će biti u sklopu održavanja kvaliteta ili prodžekt menadžmenta - kaže Marija Minović, iz PWO kompanije.

Poslodavci imaju mogućnost da tokom sajmova zapošljavanja obave razgovore sa većim brojem kandidata, koriste profesionalnu selekciju Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i njenu finansijsku podršku.

- Sigurno, preko 20 godina radimo s Nacionalnom službom za zapošljavanje; par puta godišnje dolazimo na sajmove. Nije jedini kanal gde nalazimo kvalitetnu radnu snagu, ali jeste jedan od njih - kaže Gordana Simidžija, McDonald's Srbija.

Kada je reč o pronalaženju kvalitetnih zanatlija, poslodavci ističu da to predstavlja čest izazov, posebno kada je u pitanju mlađa radna snaga.

- Posebno kada se tiče konkretno mlađeg kadra, teško je naći iz razloga što se ljudi ne zadržavaju toliko često u kompanijama, često menjaju poslove, tako da je zbog toga teško pronaći nekoga ko će ostati duže vreme i ko će se usavršavati u kompaniji - kaže Sanja Babović, "9. septembar" Čačak.

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 11 javnih poziva, putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima u okviru mera aktivne politike zapošljavanja, biti obuhvaćeno više od 15.000 ljudi.

- U zavisnosti od toga kakve su potrebe poslodavca, imaju mogućnost da koriste finansijsku podršku za otvaranje novih radnih mesta i za obučavanje lica za rad na određenim poslovima. Tu su i programi za mlade koji nemaju radnog iskustva, kao što su mere stručna praksa i pripravništvo za mlade sa visokim i srednjim nivoom kvalifikacija. Svakako treba napomenuti i finansijsku podršku poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, imajući u vidu činjenicu da su im na raspolaganju i mere kao što su subvencija zarade, radna aktivacija i mere podrške prilagođavanja radnog mesta za lica koja se zapošljavaju pod posebnim uslovima - objašnjava Ana Dojčilović iz NZS Čačak.

Broj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Čačku iz godine u godinu opada. Među onima koji traže posao najviše je osoba starijih od 50 godina, a među njima 58 odsto čine žene.