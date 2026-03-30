Slušaj vest

Ako se sukob u Iranu nastavi, letovanje kakvo poznaju i Grci i srpski turisti moglo bi da preraste u luksuz, logistički izazov ili čak bezbednosni rizik. Ekonomisti i turistički radnici već upozoravaju da se posledice krize direktno prelivaju na Mediteran, uz jasne efekte na cene, dostupnost i interesovanje putnika.

Energetski šok koji menja sve

Rat u Iranu već je izazvao jedan od najvećih poremećaja u snabdevanju energijom u savremenoj istoriji. Zatvaranje Ormuskog moreuza, ključne tačke kroz koju prolazi oko 20% svetske nafte, dovelo je do rasta cena nafte iznad 100 dolara, uz mogućnost daljeg poskupljenja.

Ekonomista Mohamed El-Erian upozorava da svet ulazi u „tačku pucanja“, gde energetski šok prerasta iz kratkoročnog u dugoročni problem, sa potencijalnim cenama nafte i do 200 dolara po barelu.

To u praksi znači: skuplje avionske karte, veće troškove autobusnog i automobilskog prevoza, rast cena smeštaja i hrane. Za srpske turiste, koji najčešće putuju kolima u Grčka, ovo predstavlja direktan udar na budžet.

Turizam već počeo da posustaje

Prvi znaci krize već su vidljivi. Prema podacima iz industrije, rezervacije za Mediteran naglo opadaju, pojedine destinacije beleže i do 40% manje bukinga, dok otkazivanja u kriznim područjima, poput Kipar, dostižu i 100%.

Iako Grčka nije direktno pogođena sukobom, efekat „blizine rata“ već utiče na ponašanje turista. Avio-kompanije beleže pad tražnje, dok se deo putnika okreće sigurnijim destinacijama poput Španija.

Bezbednosni faktor

Geopolitički rizici dodatno komplikuju situaciju. Istočni Mediteran, uključujući Grčku, postaje područje pojačane vojne aktivnosti zbog prisustva NATO baza i strateških tačaka.

Analitičari upozoravaju da bi produženi sukob mogao da poveća bezbednosni rizik u regionu, utiče na osiguranje putovanja i dovede do novih otkazivanja. Drugim rečima, čak i bez direktnog sukoba – percepcija nesigurnosti ima snažan uticaj.

Inflacija briše turistički budžet

Organizacije poput OECD već upozoravaju da rat podstiče globalnu inflaciju, koja bi u razvijenim ekonomijama mogla da dostigne oko 4%.

Za turizam to znači:

više cene hotelskih usluga,

skuplju hranu i piće,

rast lokalnih taksi i troškova energije.

Grčka ekonomija, koja u velikoj meri zavisi od turizma, biće primorana da deo tog opterećenja prenese na turiste.

Srpski turisti između želje i realnosti

Za građane Srbije, koji tradicionalno letuju u Grčkoj, situacija postaje posebno osetljiva: gorivo, već jedna od najvećih stavki, dodatno poskupljuje, aranžmani postaju neizvesni, dok kursne razlike i inflacija dodatno smanjuju raspoloživi budžet.

Drugim rečima, letovanje koje je do juče bilo „standard“, sada može postati ozbiljna finansijska odluka.

Ukoliko se sukob produži, Mediteran bi mogao da uđe u jednu od najneizvesnijih turističkih sezona u poslednjih nekoliko decenija. Kombinacija visokih cena, geopolitičkih rizika i pada tražnje već sada menja tržište.

Za turiste, posebno iz Srbije, pitanje više nije gde otići na more, već, da li uopšte putovati.