Slušaj vest

- Danas je dizel poskupeo za jedan dinar, benzin nije poskupeo, iako su kotacije i dalje visoke i izuzetan je pritisak na tržište, uspeli smo da održimo cene goriva na gotovo istom nivou. Preduzeli smo mere da se poskupljenje ne prelije na novčanike građana, za šta je važno da NIS koji je ključan za snabdevanje našeg tržišta nastavi da posluje stabilno“, rekla je ministarka.

Đedović Handanović je podsetila da su naftne kompanije počele sa povlačenjem rezervi dizela koje je država stavila na raspolaganje, da bi zaštitila građane i privredu od skoka cena naftnih derivata i nestašica.

- NIS je strateška kompanija za našu energetsku bezbednost, osim svoje mreže benzinskih stanica, od kojih su u mnogim mestima to i jedine pumpe, on snabdeva i druge naftne kompanije što je sada posebno važno kada uvoz derivata sve više opada, zbog rasta cena na berzama. NIS proizvodi dovoljno i redovno snabdeva i druge kompanije. Uprkos svim izazovima sa kojima je Naftna industrija Srbije suočena više od godinu dana rafinerija radi, sirova nafta stiže, u martu je povećana i prerada i proizvodnja i nastaviće sa povećanjem i u aprilu i očekuje se prerada od 11.000 tona dnevno. Snabdevanje će ostati redovno - poručila je ministarka.

Prema njenim rečima NIS je u martu povećao prodaju dizela u odnosu na februar za 33 odsto.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sa članovima Odbora direktora NIS-a razgovarala o poslovanju kompanije. Foto: EMIJO

Sastanku su prisustvovali su zamenik predsednika Odbora direktora Naftne industrije Srbije Dragutin Matanović i članovi Irena Vujović, Milan Đurić, Dejan Radenković i Zoran Grujičić i predsednik Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem.