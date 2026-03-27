Cene goriva pod kontrolom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na aktuelnu situaciju na tržištu energenata i izazove u vezi sa kontrolom cena goriva , ističući niz faktora koji utiču na stabilnost snabdevanja. Na pitanje koliko dugo država može da održava postojeći nivo cena, ukazao je na složenost globalnih okolnosti i logističkih ograničenja koja prate nabavku i preradu nafte:

- Ne znam, zato što mi kupujemo, za nas su važne kotacije i to nije lako. Ne upravljamo time ni na koji način. Važno je da rafinerija prerađuje više. Važno je da u aprilu rafinerija preradi više od 330.000 tona. Važno da mi uspemo da tu naftu dovučemo do Srbije, jer je nešto manje tankera nego što je bilo ranije na raspolaganju. Dakle da tankeri koji su zakupljeni ranije i oni koje ponovo zakupljujemo dođu do Omišlja, dođu do Hrvatske, da bi mogli naftovodom da nam to provedu u Srbiju, onda mi da preradimo naftu - rekao je Vučić.