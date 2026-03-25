U veku električne energije, digitalizacije i veštačke inteligencije odluke koje se tiču energetske budućnosti moramo da donosimo brže i efikasnije, a jasno je da sigurne energetske budućnosti nema bez nuklearne energije, rekao je Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije” na otvaranju Samita energetike u Trebinju.

- U današnje vreme, odluke koje donosimo moraju biti brze, jer se energetske kompanije nalaze između energetske sigurnosti koju treba da obezbede i interesnih grupa koje imaju svoje ciljeve u energetskoj tranziciji, ali i finansijskih institucija koje vide svoje prostor da plasmanom novca obezbede svoju budućnost - izjavio je Živković.

Foto: Danilo Mijatović

On je podsetio da EPS danas u pogonu ima novih 426 MW, da su usluge ka kupcima digitalizovane, kao i da je kompanija prodajom gipsa i pepela postala deo cirkularne ekonomije.

- EPS je pokrenuo najveći investicioni ciklus koji se pre svega odnosi na gradnju reverzibilne hidroelektrane „Bistrica”, projekta od regionalnog značaja, velikog solara, kao i gasne elektrane u Nišu, ali i hidroelektrane „Buk Bijela” - rekao je Živković.

