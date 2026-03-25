Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je ta kompanija u protekle tri nedelje pustila u rad četiri nove bazne stanice na području opštine Majdanpek, u koje je uloženo oko pola miliona evra.

On je, nakon obilaska bazne stanice u Vojvođanima kod Majdanpeka, istakao da je realizacija ovih projekata značajno ubrzana zahvaljujući podršci lokalne samouprave.

Telekom ispunjava obećanja: Pušteno u rad 4 bazne stanice, a onda je usledilo iznenađenje za osnovce iz Rudne Glave

- Na sugestiju opštinskih vlasti i uz njihovu veliku pomoć, posebno u vezi sa administrativnim procedurama, uspeli smo da brzo realizujemo ove investicije. Bez takve podrške nikada ne možete brzo da gradite - rekao je Lučić.

Takođe, učenici Osnovne škole „Branko Perić“ u Rudnoj Glavi dobili su od kompanije Telekom rančeve, paketiće i atletsku opremu. Mališani su tim povodom, kao i povodom dana škole, priredili program u čast dolaska generalnog direktora Telekoma Vladimira Lučića.