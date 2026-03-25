Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je danas Slatinu gde je, na zahtev građana, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, postavljena mobilna automatska merna stanica, koja će u realnom vremenu pratiti kvalitet vazduha u ovom mestu.

Pavkov je naglasila da je postavljanje automatske merne stanice veoma važno za kontrolu i unapređenje kvaliteta vazduha na teritoriji Bora, i da već u ovom trenutku svi meštani Slatine i građani Bora mogu da prate i vide rezultate merenja na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

- Građani su nam važni, i zato smo na njihov zahtev postavili u centru Slatine mobilnu automatsku mernu stanicu. Do sada je u Slatini postojala merna stanica koja je merila samo sumpor dioksid, koji je od 2018-2025. godine u potpunosti saniran i nema prekoračenja srednjih godišnjih vrednosti jer je urađen sistem za odsumporavanje. Od sada će nova automatska merna stanica meriti mnogo veći broj parametara: PM2,5 i PM10 čestice, ozon, ugljen monoksid, azot dioksid, sumpor dioksid i benzen. Posle Beograda, upravo je Bor grad koji je najbolje pokriven mernim stanicama, što je još jedan od dokaza koliko je Ministarstvo posvećeno kontroli kvaliteta vazduha u ovom delu Srbije - rekla je Pavkov.

Ministarka Pavkov u Slatini: Nova merna stanica za kvalitet vazduha postavljena na zahtev građana

Ministarka je obišla i JKP Treći Oktobar kome je ovom prilikom dodelila potpuno nov kamion smećar i opremu za sakupljanje otpada kako bi se dodatno unapredio sistem upravljanja otpadom na teritoriji Bora, uz najavu da će uskoro dobiti još jedan kontingent.

- U Boru se kontinuirano radi na balansu između održivog razvoja i zaštite životne sredine, odnosno na zelenom rudarstvu. Do sada su kompanije uložile više od 400 miliona dolara u konkretne mere zaštite životne sredine, posađeno je 1.3 miliona stabala, pravilno je tretirano oko 1.000 tona neopasnog otpada i više od 4.000 tona opasnog otpada - naglasila je Pavkov.

Grad Bor je pravi primer da je Srbija na dobrom putu i da na delu sprovodi evropske zakone! U gradskom parku nalaze se košnice što je najbolja potvrda trenutnog stanja u gradu Boru, tamo gde su pčele dobar je i ekosistem, i ljudi ne moraju da brinu.