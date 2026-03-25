U Aranđelovcu će uskoro početi radovi na rekonstrukciji zelene pijace, a realizacijom ovog projekta grad će dobiti savremen i funkcionalan prostor, sa znatno boljim uslovima za rad prodavaca i prijatnijim okruženjem za kupce.

Doneta je zvanična odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke za izvođenje radova na pokrivanju pijace, dok će ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biti potpisan nakon isteka zakonskog roka za podnošenje žalbi, koji traje deset dana.

Projekat, pored izgradnje krovne konstrukcije, predviđa i postavljanje novih, modernijih tezgi, kao i uređenje platoa, što će doprineti funkcionalnijem, uređenijem i čistijem prostoru za svakodnevnu kupovinu, saopšteno je iz Opštine Aranđelovac.

Kako se navodi, realizacijom ovog projekta Aranđelovac će odgovoriti na dugogodišnje potrebe korisnika pijace i ujedno dobiti estetski uređeniji centar grada, na zadovoljstvo svih stanovnika opštine.