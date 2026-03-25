Kina je još odavno ubacila u petu brzinu kada je reč o električnim vozilima, a jedan od najposećenijih automobilskih događaja u regionu, Beogradski međunarodni sajam automobila 2026, pokazao je koliko se tržište brzo menja i koliko kineska auto-industrija postaje sve važniji faktor, ne samo u svetu već i u Srbiji.

Kako je istakao kineski ambasador u Srbiji Li Ming, štandovi kineskih proizvođača bili su među najposećenijim na sajmu. Posetioci su ulazili u vozila, raspitivali se o cenama, ali i o tehnologijama koje su ugrađene u automobile, što jasno pokazuje koliko je interesovanje za kineske modele danas veće nego ranije.

Na sajmu je posebno bilo primetno veliko interesovanje za električna i hibridna vozila. Kineski proizvođači nisu predstavili samo nove modele, već čitav koncept buduće mobilnosti - vozila koja su tiša, ekonomičnija i ekološki prihvatljivija. Upravo zbog toga mnogi posetioci su ih gledali kao automobile koji su stigli iz budućnosti, a ne kao nešto što već danas može da se kupi.

Ako je suditi prema 15. petogodišnjem planu (2026–2030), naredni period će tek biti ključan za nastavak razvoja kineske ekonomije i tehnologije i usmeren na takozvani visokokvalitetni razvoj, odnosno na inovacije, pametnu proizvodnju i nove tehnologije koje bi trebalo da budu glavni motor rasta u narednim godinama.

Posebno se ističe da će inovacije imati centralnu ulogu u narednih pet godina, a plan je da Kina dodatno ubrza razvoj novih tehnologija, ali i da ojača domaću industriju kako bi postala još konkurentnija na globalnom tržištu. Cilj nije samo brz rast, već stabilan i dugoročan razvoj koji može da izdrži promene u svetskoj ekonomiji.

Upravo zato kineske kompanije poslednjih godina ulažu ogromna sredstva u razvoj električnih vozila i baterijskih tehnologija. Stručnjaci navode da će 15. petogodišnji plan dodatno ubrzati razvoj novih industrija, posebno u oblastima veštačke inteligencije, digitalne ekonomije i zelene energije, što znači da će kineski proizvođači automobila u narednim godinama biti još prisutniji i na evropskom tržištu.

Za srpske vozače, dolazak kineskih proizvođača znači da će električna i hibridna vozila koja dolaze na naše tržište biti opremljena pametnim sistemima vožnje, a budući da kineski automobili često dolaze po cenama koje su konkurentne evropskim modelima, to znači da će naši vozači moći da dobiju više tehnologije za manje novca.

Infrastruktura za električne automobile u našoj zemlji je još uvek u razvoju, ali kineski proizvođači i investicije donose nove mogućnosti za punjenje i servisiranje vozila. To znači da prelazak na električni automobil postaje praktična opcija za sve veći broj ljudi, a ne samo za one koji žele da eksperimentišu. Drugim rečima, električni automobili u Srbiji više nisu privilegija, već ćemo polako početi da ih svakodnevno viđamo na ulicama i to na svakom ćošku.