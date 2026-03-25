Zdrav budžet ne podrazumeva samo koliko zarađujemo, već i koliko dobro poznajemo i upravljamo sopstvenim troškovima. Jednostavna pravila mogu mnogo da pomognu: redovni mesečni troškovi se uvek prvo plaćaju, za veće kupovine važi pravilo „triput meri, jednom seci“ i svakog meseca bi trebalo da odvojite makar malu sumu za štednju.

Ipak, svi dobro znamo da svakodnevnica ume da nas iznenadi. Nekada se pokvari kućni aparat ili se desi nešto nepredviđeno što želimo da rešimo odmah, bez pozajmica, kredita i bez „ulaska“ u štedni fond. Drugim rečima – nekada vam je prosto potrebno malo više fleksibilnosti. Baš za takve situacije, tu je Plata unapred, jedinstvena usluga koju u Srbiji omogućava samo AikBank.

Plata unapred je dodatna usluga uz Advance i Supreme pakete računa u AikBank koja vam omogućava da deo ili celu svoju zaradu koristite i do sedam dana pre redovnog datuma isplate.

Plata unapred nije isto što i dozvoljeni minus jer se na njeno korišćenje ne naplaćuju kamate ni dodatne naknade – plaćate samo mesečno održavanje Aik Advance ili Aik Supreme paketa računa. Radi se prosto o mogućnosti da svoju zaradu, odnosno maksimalno 200.000 dinara, dobijete do 7 dana pre prijema plate, a kada plata „legne“ na račun, ona se umanji za iznos koji je uplaćen ranije.

Ova praktična usluga vam postaje dostupna čim primite prvu zaradu u AikBank. Platu unapred ugovarate jednostavno u mBanking aplikaciji i nakon toga je u istoj možete aktivirati svakog meseca kada god vam je potrebna.

Više informacija o usluzi Plata unapred možete saznati na www.aikbank.rs ili u bilo kojoj od preko 110 AikBank filijala u Srbiji.