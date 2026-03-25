Kompanija "Promist" objavila je nove dokaze koji bacaju potpuno novo svetlo na spor sa amričkom firmom "Nitron" LLC i bivšim direktorom Danilom Tomaševićem. Pozivajući se na izveštaj nezavisne revizorske kuće i zvanične podatke APR-a, iz kompanije tvrde da su umesto duga zapravo bili u višemilionskom avansu, dok sporna potraživanja od 23,5 miliona dolara karakterišu kao plod nelegalnih pravnih poslova i "zelenaških potraživanja".

Kako navode iz "Promist-a", dokumentacija potvrdjuje sumnje u istinitost navoda iznetih protiv ove kompanije. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Nakon nedavnog saopštenja u kojem je kompanija "Promist" iznela ključne činjenice u vezi sa slučajem firme "Nitron" LLC i bivšeg direktora "Promist" i "Azotare" Danila Tomaševića, obaveštavamo javnost da su u međuvremenu pribavljene dodatne informacije i obezbeđeni relevantni dokazi koji nedvosmisleno i u potpunosti potvrđuju sumnju u istinitost ranije iznetih tvrdnji protiv naše kompanije.

Dodatne informacije zasnivaju se na relevantnoj dokumentaciji i dokazima među kojima izdvajamo izveštaj revizorske kuće i javne podatke dostupne na Agenciji za privredne registre.

Prema izveštaju nezavisne revizorke kuće, kompanija "Promist" na kraju poslovne 2024. godine bila je u avansu u odnosu na firmu "Nitron" u iznosu od 856.164.000 dinara što je po srednjem kursu Narodne banke Srbije 8,68 million dolara. Ovaj podatak je svima dostupan i proverljiv u javnom registru.

Iako je "Promist" u višemilionskom avansu prema "Nitronu" na kraju 2024. godine, komercijalni direktor "Promist" i generalni direktor "Azotare" Danilo Tomašević, 2026. godine potpisuje zapis kome javni beležnik Zoran Nedin daje izvršnost na dug Promista i to iz 2023. godine. Tomašević i notar Nedin overili su dug od 23.5 miliona dolara u januaru 2026. godine po sporazumu iz novembra - 2023. godine koji je iznosio 13.8 miliona dolara. Razlika od gotovo deset miliona dolara je u odnosu na sadašnja potraživanja je kamata, nastala za samo dve godine što je svrstava u zelenaško potraživanje.

U vreme revizije i finalnog finansijskog izveštaja krajem 2024. godine kojim se utvrđuje da je naša kompanija u avansu prema Nitronu, direktor "Promist" i "Azotare" bio je Danilo Tomašević. Revizorsku kuću angažovao je Tomašević, a što je i bio dužan u skladu sa zakonom. Tomašević u izjavama za medije kaže da je "radio savesno" a za to se poziva na revizorski izveštaj.

Među Tomaševićim izjavama za medije izdvajamo i sledeću:

"Nitron", uprkos tome što ovaj dug nije izmiren, nastavio da isporučuje robu "Promistu" pod istim uslovima, te da dug sada narastao na oko 23,5 miliona dolara".

Tomašević ovu izjavu daje pre nekoliko dana i pored činjenice da zna sadržinu izveštaja revizorske kuće, koju je angažovao i koja utvrđuje avans prema "Nitronu" od 8.68 miliona dolara. Bivši direktor nije obmanuo samo partnere već to kontinuirano nastoji da radi i medijima.

Koga je sve osim Skupštine društva "Promist" i većinskog vlasnika kompanije, Tomašević doveo u zabludu i na koji je način poslovao i sa "Nitronom" trebalo bi da pokaže finansijska forenzika koja je u toku. Tomašević je pride sve to uradio bez saglasnosti Skupštine društva i većinskog vlasnika "Promist". Nemoguću ili samo bivšem direktoru znanu računica kao i odgovor na pitanje zašto je overio notarski zapis i time priznao nepostojeću visinu duga od 23,5 miliona dolara iako je znao da je kompanija "Promist" u kojoj je direktor na kraju 2024. godine bila u avansu od 8,68 miliona dolara, verujemo dokazaće nadležni sudovi. Na osnovu dosadašnje provere postojeće dokumentacije možemo da iznesemo sumnju da nisu obmanuti samo Skupština društva i većinski vlasnik.

"Promist" iznova naglašava da smo zarad utvrđivanja stvarnog stanja i visine duga predlagali firmi "Nitron" usaglašavanje dokumenata i duga, što su oni odbili. Mi i sada predlažemo utvrđivanje stvarnog stanja i razrešenje zabluda i nedoumica u koje smo i sami dovedeni.

"Promist" je bio prinuđen da tuži firmu "Nitron", i bivšeg direktora Tomaševića i notara Nedina jer je evidentno da su, iako upoznati sa činjenicama, zaključili nedozvoljen pravni posao suprotan i propisima Republike Srbije, ali i postojećoj validnoj dokumentaciji.

Bivši direktor "Promist" i "Azotare" nakon overe nepostojećeg duga naprasno je napustio Srbiju i iz susedne države nastavio saradnju sa firmom "Nitron", ali i sa izjavama u medijima koje ne odgovaraju istini. Tomašević koji je bio na funkciji komercijalnog direktora "Promist", nije jedini direktor koji je nastavio saradnju sa "Nitronom" nakon neprijateljskih poteza prema kompaniji u kojoj je bio na funkciji. Pre njega učinio je to i sadašnji poverenik "Nitrona" u Srbiji William Otero Gracia, koji je bio finansijski menadžer u kompaniji Monómeros Colombo Venezolanos. Prema zaključku Specijalne istražne komisije Nacionalne skupštine Venecuele iz 2021. godine „Nitron“ je nastojao da dug Monomerosa pretvori u vlasnički udeo tokom postupka insolventnosti. Pre toga ova kompanija je uspostavila bliske odnose sa rukovodstvom Monmerosa, među kojima i Williamom Oterom Gracia koji potom prelazi da radi u "Nitron". Specijalna istražna komisija je ovu činjenicu u izveštaju navela kao dokaz postojanja zavere.

Upravo je iz firme "Nitron" za jedan domaći medij naveden je podatak, koji do tada nije bio poznat kompaniji "Promist", da je odbegli direktor Tomašević - uzbunjivač i da je pokrenuo proces uzbunjivanja u kompaniji "Promist".

Gospodinu Tomaševiću bilo je ukazano poverenje što potvrđuje činjenica da je bio komercijalni direktor ‘Promista’ i generalni direktor ‘Azotare’ i posao sa ‘Nitronom’ je vodio isključivo sam. Osnovano sumnjamo da je statusu uzbunjivača pribegao kako bi pokušao da se zakonski zaštiti od tužbi za nesavesno poslovanje i overu lažne visine duga, a na šta nije imao pravo. Prema odredbama zakona, uzbunjivača ne štiti status ukoliko je iznosio lažne podatke. ‘Tomašević uzbunjivač’ nije samo ironija već i zloupotreba ovog zakonskog prava.

"Promist" još jednom u nizu jasno i nedvosmisleno ističe da ne izbegava obaveze i spreman je da izmiri svaki dug koji je zasnovan na zakonitim i proverljivim osnovama. Međutim, kako kažu, ne možemo i nećemo prihvatiti neosnovana potraživanja niti zelenaške kamate koje se pokušavaju nametnuti."