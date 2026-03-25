Metro u Beogradu je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata, prema najnovijim vestima, kreće izgradnja prve metro stanice na lokaciji Bele vode, Žarkovo, i to je prvi konkretan građevinski korak koji će ljudi moći da vide. Paralelno s tim, najavljeno je da će tokom ove godine početi i širi radovi na stanicama.

Sagovornik za Kurir televiziju bio je Miroslav Čučković, gradski menažder.

- Mi danas imamo priliku da gradimo novo saobraćajno čvorište u bloku 42, njega čini i nova železnička stanica kao i autobuska stanica koja se gradi preko Bulevara. Uz metro, pretstavljaće pravu vrstu alternative za obične automobile i muke sa parkingom i saobraćajnim gužvama. Biće to ugodan način prevoza u budućnosti koja je veoma bliska - započeo je Čučković.

Objašnjava da je cilj da se stari načini prevoza u Srbiji zamene ugodnom i ekološki prihvatljivom alternativom.

- U aprilu mesecu biće preuzete mašine za kopanje tunela odnosno podzemne železnice, preko 250 inženjera radi na pripremi dokumentacije i svega onoga što je potrebno za izgradnju metro stanice ali i za izgradnju mašine koja se pravi u Kini. Nakon što nju naši službenici prime, ona kreće brodovima za Beograd - rekao je Čučković

Navodi da će dve mašine koje stižu iz Kine biti instalirane na 2 tačke u Beogradu.

- Tačka na kojoj će prva mašina biti instalirana jeste Železnik, druga tačka je Pančevački most. Odnosno, to će biti polazak mašine jedne ka drugoj i one bi trebale da se sretnu na sajmu. Prva će kopati stanice Bele Vode, Žarkovo, Banovo Brdo, to su bile najopterećenije linije javnog prevoza, specijalizovani voz će sve olakšati i zameniti - dodaje.

Kako kaže, potpisan je ugovor za 22 garniture takvih vozova, njih proizvodi Francuska kompanija "Alstom".

"Godina najvećih investicija u Beogradu"

- Preko ove kompanije je glavni grad Saudijske Arabije takođe kupio svoje specijalizovane vozove. Zadnji solunski metro koji je pušten isto potiče iz ove kompanije. Ova godina će biti zapamćena kao godina sa najvećim investicijama u Beogradu iz različitih oblasti. Muzeji se isto obnavljaju i svi projekti su za sve uzraste i generacije - objasnio je on i dodao:

- Kada mašine dođu u Beograd i kada one krenu da kopaju, iskop može biti od 10 do 12 metara dnevno. Sa obzirom da imaju 8 kilometara jedna ka drugoj očekujemo da u roku od 2 godine završimo građevinske radove. Paralelno radimo na izgradnji stanica i paralelno se u Francuskoj prave vozovi, mislim da može kompletan završetak svih radova možemo očekivati za 3 godine.

BEOGRAD DOBIJA METRO!? Gradski menadžer objašnjava kada možemo da očekujemo završetak radova! "Mašine za njegovu izgradnju stižu iz Kine a vozovi iz Francuske" Izvor: Kurir televizija

