Specijalni izaslanik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ocenio je da Rusija ima povoljan položaj u potencijalnom periodu ekstremnih nestašica, budući da raspolaže najvećim količinama prirodnih resursa na svetu.

On je dodao i da se Rusija nalazi među tri vodeća proizvođača većine sirovina.

Dmitrijev je tako reagovao na navode agencije Blumberg da bi ograničenja koja je Rusija uvela na izvoz amonijum nitrata mogla dodatno da zakomplikuju globalno snabdevanje đubrivima za poljoprivredu, prenosi Tass.

Ranije je rusko Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da su ograničenja na izvoz amonijum nitrata uvedena u periodu od 21. marta do 21. aprila 2026. godine, kako bi se obezbedili uslovi za prolećne poljske radove.