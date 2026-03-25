Staro zvono zazvonilo u novim prostorijama: Beogradska berza spremna za velike igrače, ništa više neće biti isto
Beogradska berza dobila je nove, moderene prostorije na Prokopu, ali je ostao stari simbol zvono koje je nekad označavalo početak i kraj trgovanja na berzi. Direktor Beogradske berze Lazo Ostojić simbolično je zazvonio označavajući novi, veliki početak ove intitucije.
U novim prostorijama biće izloženi spisi i dokumenta nekadašnje Beogradske berze koja je 1935. godine bila smeštena na prostoru današnjeg Etnografskog muzeja i koja je bila opremljena po vrhunskim standardima tadašnjih svetskih berzi.
Na žalost Drugi svetski rat, a potom i pobeda komunista, označili su kraj za Beogradsku berzu koja obovljena tek 1989. a sa radom je praktično počela tri godine kasnije. Prazan hod od gotovo pola veka ostavio je veliki trag, ali vrhunski srpski stručnjaci iz oblasti finansija i berzanskog poslovanja ne odustaju od ideje da Beogradska berza povrati stari sjaj i mesto koje joj s pravom pripada.
Jedan od najvećih problema je nepoverenje i neznanje ljudi, čak i vlasnika uspešnih kompanija kad je u pitanju trgovanje na berzi. A, kako lakše doći do mogućih klijenata nego preko medija i novinara.
Zato su na Beogradskoj berzi odlučili da edukuju upravo predstavnike "sedme sile", a predavanje će držati uvaženi profesor Ekonomskog fakluteta Dejan Erić.
On je i danas novinarima zagolicao pažnju o berzanskom poslovanju, ali i mogućnostima koje će imati nakon što završe ovaj brzi kurs od akreditacije za praćenje poslovanja same berze do kontakta sa svim eminentnim stručnjacima iz ove oblasti.
- Ideja je da ljudi koji izveštavaju sa berze imaju dovoljan nivo znanja i kompetencija kako bi to mogli da rade na najkvalitetniji način. Pored sticanja znanja i ovladavanja složenom terminologijom, edukacije donose brojne pogodnosti, uključujući slobodan pristup Beogradskoj berzi, mogućnost "uživo" uključivanja i komentarisanja, kao i pristup bazi eksperata. Cilj da se podstakne dijalog, objektivnost i transparentnost, čime se direktno podiže kvalitet informisanja javnosti o razvoju Beogradske berze i celokupnog tržišta kapitala - rekao je prof. Erić.
Tokom obilaska novih prostorija direktor Beogradske berze Lazo Ostojić otkrio je da scene koje smo gledali u filmovima o haosu, vrisci i vikanju na berzi, recimo Vol stritu, više ne postoji.
- Nove vreme i digitalna tehnologija donela je nov način trgovanja na berzi. Nema više one histerije zato što se sada trguje elektronski. Nov način trgovanja ima svoje zakonitosti, a sada se vreme trgovanja meri u milisekundi - rekao je on.
Srbija ima potencijal za razvoj ozbiljnog berzanskog trgovanja i dovoljno slobodnog kapitala, ali treba raditi na edukaciji ljudi da shvate da berza nije bauk i da može mnogo da im pomogne u poslovanju i širenju biznisa. Ipak, treba znati da je berza rezervisan samo za top igrače koji imaju jaki i razvijen posao, koji trgujući na berzi mogu da dođu do novih sredstava bez da obijaju pragove banaka koje mogu ili ne moraju da im daju kredite.
- Velika prednost berze je što se sve radi transparentno, sve relevatne informacije se objavljuju javno, pa nema mesta za manipulacije - rekao je prof. Erić.
Dobra stvar je i što je Svetska banka videla potencijal Beogradske berze i spremna je da investira kako bi naša berza zaživela.
