Beogradska berza dobila je nove, moderene prostorije na Prokopu, ali je ostao stari simbol zvono koje je nekad označavalo početak i kraj trgovanja na berzi. Direktor Beogradske berze Lazo Ostojić simbolično je zazvonio označavajući novi, veliki početak ove intitucije.

U novim prostorijama biće izloženi spisi i dokumenta nekadašnje Beogradske berze koja je 1935. godine bila smeštena na prostoru današnjeg Etnografskog muzeja i koja je bila opremljena po vrhunskim standardima tadašnjih svetskih berzi.

Na žalost Drugi svetski rat, a potom i pobeda komunista, označili su kraj za Beogradsku berzu koja obovljena tek 1989. a sa radom je praktično počela tri godine kasnije. Prazan hod od gotovo pola veka ostavio je veliki trag, ali vrhunski srpski stručnjaci iz oblasti finansija i berzanskog poslovanja ne odustaju od ideje da Beogradska berza povrati stari sjaj i mesto koje joj s pravom pripada.

Jedan od najvećih problema je nepoverenje i neznanje ljudi, čak i vlasnika uspešnih kompanija kad je u pitanju trgovanje na berzi. A, kako lakše doći do mogućih klijenata nego preko medija i novinara.

Zato su na Beogradskoj berzi odlučili da edukuju upravo predstavnike "sedme sile", a predavanje će držati uvaženi profesor Ekonomskog fakluteta Dejan Erić.

On je i danas novinarima zagolicao pažnju o berzanskom poslovanju, ali i mogućnostima koje će imati nakon što završe ovaj brzi kurs od akreditacije za praćenje poslovanja same berze do kontakta sa svim eminentnim stručnjacima iz ove oblasti.

- Ideja je da ljudi koji izveštavaju sa berze imaju dovoljan nivo znanja i kompetencija kako bi to mogli da rade na najkvalitetniji način. Pored sticanja znanja i ovladavanja složenom terminologijom, edukacije donose brojne pogodnosti, uključujući slobodan pristup Beogradskoj berzi, mogućnost "uživo" uključivanja i komentarisanja, kao i pristup bazi eksperata. Cilj da se podstakne dijalog, objektivnost i transparentnost, čime se direktno podiže kvalitet informisanja javnosti o razvoju Beogradske berze i celokupnog tržišta kapitala - rekao je prof. Erić.

Tokom obilaska novih prostorija direktor Beogradske berze Lazo Ostojić otkrio je da scene koje smo gledali u filmovima o haosu, vrisci i vikanju na berzi, recimo Vol stritu, više ne postoji.

- Nove vreme i digitalna tehnologija donela je nov način trgovanja na berzi. Nema više one histerije zato što se sada trguje elektronski. Nov način trgovanja ima svoje zakonitosti, a sada se vreme trgovanja meri u milisekundi - rekao je on.

Srbija ima potencijal za razvoj ozbiljnog berzanskog trgovanja i dovoljno slobodnog kapitala, ali treba raditi na edukaciji ljudi da shvate da berza nije bauk i da može mnogo da im pomogne u poslovanju i širenju biznisa. Ipak, treba znati da je berza rezervisan samo za top igrače koji imaju jaki i razvijen posao, koji trgujući na berzi mogu da dođu do novih sredstava bez da obijaju pragove banaka koje mogu ili ne moraju da im daju kredite.

- Velika prednost berze je što se sve radi transparentno, sve relevatne informacije se objavljuju javno, pa nema mesta za manipulacije - rekao je prof. Erić.

Dobra stvar je i što je Svetska banka videla potencijal Beogradske berze i spremna je da investira kako bi naša berza zaživela.