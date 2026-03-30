Domaćinstva i poslovni prostori koji koriste grejanje preko toplana sada plaćaju prema stvarnoj potrošnji, a ne po kvadratu. Mnogi korisnici žele da znaju kako mogu da prate svoju potrošnju i da li postoji mogućnost da samostalno regulišu grejanje u prostorijama koje ne koriste.

Iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane“ navode da korisnici koji su prešli na naplatu po utrošku, a nemaju ugrađenu merno-regulacionu opremu za registrovanje individualne potrošnje, toplotnu energiju plaćaju na osnovu očitavanja kalorimetra u toplotnoj predajnoj stanici.

- JKP "Beogradske elektrane“ od 1. do 5. dana u mesecu preko mernog uređaja ugrađenog u podstanici očitavaju ukupnu toplotnu energiju isporučenu celoj zgradi. Za stambeni deo ona se raspodeljuje na korisnike srazmerno zagrevanoj površini stana. Kod poslovnih prostora (lokala) raspodela je zasnovana na udelu njihove instalisane snage u zbiru instalisanih snaga svih prostora priključenih na tu predajnu stanicu. Ukoliko stanovi ili lokali priključeni na istom mernom mestu nemaju ugrađenu opremu za registrovanje individualne potrošnje, ovo je jedini način raspodele - objašnjavaju u preduzeću.

Promenljiv iznos na računima za grejanje

Za razliku od paušalnog plaćanja, kod obračuna prema potrošnji mesečna zaduženja promenljiva. Tokom najhladnijih meseci (decembar i januar), kada je isporuka toplotne energije najveća, računi mogu biti viši nego ranije. Međutim, sa porastom spoljašnje temperature vazduha potrošnja se smanjuje, a samim tim značajno opadaju i iznosi na računima. "Beogradske elektrane“ su, u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu i Odlukom o cenama toplotne energije, pojedinim vlasnicima stanova prošle godine poslale obaveštenje da će od maja 2025. godine uslugu grejanja plaćati prema utrošenoj toplotnoj energiji, a ne kao do sada prema zagrevanoj površini (paušalno).

- Ovo obaveštenje poslato je vlasnicima stanova u objektima koji imaju potrošnju približnu prosečnoj specifičnoj godišnjoj potrošnji toplotne energije. Prosečna specifična potrošnja iznosi 127 kilovat-sati po kvadratu i predstavlja osnov za izračunavanje cene grejanja prema kvadraturi. Imajući ovo u vidu, potrošači će na godišnjem nivou plaćati približno iste iznose kao i do sada - objašnjavaju u JKP „Beogradske elektrane“.

Stambene zajednice imaju mogućnost da o svom trošku ugrade termostatske ventile i uređaje za registrovanje potrošnje. Uslov za to je prethodno pribavljanje tehničkih uslova od "Beogradskih elektrana“ za izbor merno-regulacione opreme. Na taj način svaki vlasnik stana dobija mogućnost da samostalno upravlja sopstvenom potrošnjom.

U novim zgradama naplata po utrošku

U skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, svi novoizgrađeni objekti koji se priključuju na sistem daljinskog grejanja uvode se u sistem naplate po utrošku. Investitori imaju obavezu da izgrade unutrašnje grejne instalacije i ugrađuju opremu koja omogućava kupcima stanova da plaćaju grejanje prema isporučenoj količini toplotne energije za svaki stan pojedinačno.

Zaključno sa decembrom 2025. godine, na sistem „Beogradskih elektrana“ priključena su 337.823 stana ukupne zagrevane površine veće od 19 miliona kvadratnih metara. Od tog broja, u sistemu obračuna prema utrošku nalazi se 135.906 stanova, što čini gotovo 40 odsto ukupnog stambenog fonda. U planu je da u narednoj grejnoj sezoni 2026/27. još oko 120.000 stanova pređe na obračun prema utrošku. Nakon toga, udeo stambenog prostora obračunavanog po stvarnom utrošku biće veći od 70 odsto ukupnog stambenog fonda.