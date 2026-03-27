U vremenu kada savremenu arhitekturu uglavnom definišu beton, staklo i brza izgradnja, jedan projekat donosi potpuno drugačiji pristup. Kuća Eagleyew, sagrađena od slame i gline, predstavlja novi koncept održivog stanovanja, sa procenjenim vekom trajanja i do 300 godina i gotovo zanemarljivom potrošnjom energije.

Stare tehnike kao savremeno rešenje

Ovaj objekat potvrđuje da inovacije ne moraju nužno podrazumevati nove materijale, već i promišljenu primenu tradicionalnih, već dokazanih tehnika.

Izgrađena od lokalno dostupnih resursa, kuća Eagleyew povezuje prirodu i arhitekturu u skladan sistem koji funkcioniše gotovo samoodrživo i značajno smanjuje uticaj na životnu sredinu.

Prirodna regulacija temperature

Jedna od ključnih prednosti ovog objekta jeste sposobnost prirodne regulacije temperature. Tokom cele godine, unutrašnja temperatura kreće se između 17 i 21 stepen, bez potrebe za standardnim sistemima grejanja i hlađenja. Zidovi od gline upijaju toplotu i ravnomerno je raspoređuju, stvarajući stabilnu i prijatnu mikroklimu.

Centralni element sistema grejanja čini masivna zidana peć koja akumulira toplotu i postepeno je oslobađa.

Zahvaljujući ovom rešenju, dovoljno je jedno loženje dnevno da bi kuća ostala zagrejana, dok se toplota zadržava i tokom narednog dana.

Otpornost i zdravija životna sredina

Materijali korišćeni u gradnji donose i dodatne prednosti. Glina je negoriv materijal, što značajno povećava otpornost objekta na požare, a ujedno sprečava pojavu vlage i buđi. Pored toga, doprinosi stvaranju negativnih jona koji poboljšavaju kvalitet vazduha i utiču na bolji san.

Poseban princip ove gradnje ogleda se u maksimalnom korišćenju lokalnih materijala.

Čak 95 odsto drveta upotrebljenog u izgradnji potiče sa samog imanja, čime se smanjuje potreba za transportom i zavisnost od globalnih lanaca snabdevanja, uz dodatno smanjenje ekološkog otiska.

Može li ovakav pristup zaživeti i kod nas

Primer kuće Eagleyew ukazuje na to da održiva gradnja nije samo prolazni trend, već ozbiljna alternativa konvencionalnim modelima.

U kontekstu rasta cena energije i sve strožih ekoloških standarda, ovakav pristup mogao bi postati sve zanimljiviji kako investitorima, tako i građanima širom Evrope.