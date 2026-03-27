Dovoljno je da ložite jedanput dnevno: Toplota se uz ovakvu peć zadržava i narednog dana, a životni vek kuće postaje rekordan
U vremenu kada savremenu arhitekturu uglavnom definišu beton, staklo i brza izgradnja, jedan projekat donosi potpuno drugačiji pristup. Kuća Eagleyew, sagrađena od slame i gline, predstavlja novi koncept održivog stanovanja, sa procenjenim vekom trajanja i do 300 godina i gotovo zanemarljivom potrošnjom energije.
Stare tehnike kao savremeno rešenje
Ovaj objekat potvrđuje da inovacije ne moraju nužno podrazumevati nove materijale, već i promišljenu primenu tradicionalnih, već dokazanih tehnika.
Izgrađena od lokalno dostupnih resursa, kuća Eagleyew povezuje prirodu i arhitekturu u skladan sistem koji funkcioniše gotovo samoodrživo i značajno smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Prirodna regulacija temperature
Jedna od ključnih prednosti ovog objekta jeste sposobnost prirodne regulacije temperature. Tokom cele godine, unutrašnja temperatura kreće se između 17 i 21 stepen, bez potrebe za standardnim sistemima grejanja i hlađenja. Zidovi od gline upijaju toplotu i ravnomerno je raspoređuju, stvarajući stabilnu i prijatnu mikroklimu.
Centralni element sistema grejanja čini masivna zidana peć koja akumulira toplotu i postepeno je oslobađa.
Zahvaljujući ovom rešenju, dovoljno je jedno loženje dnevno da bi kuća ostala zagrejana, dok se toplota zadržava i tokom narednog dana.
Otpornost i zdravija životna sredina
Materijali korišćeni u gradnji donose i dodatne prednosti. Glina je negoriv materijal, što značajno povećava otpornost objekta na požare, a ujedno sprečava pojavu vlage i buđi. Pored toga, doprinosi stvaranju negativnih jona koji poboljšavaju kvalitet vazduha i utiču na bolji san.
Poseban princip ove gradnje ogleda se u maksimalnom korišćenju lokalnih materijala.
Čak 95 odsto drveta upotrebljenog u izgradnji potiče sa samog imanja, čime se smanjuje potreba za transportom i zavisnost od globalnih lanaca snabdevanja, uz dodatno smanjenje ekološkog otiska.
Može li ovakav pristup zaživeti i kod nas
Primer kuće Eagleyew ukazuje na to da održiva gradnja nije samo prolazni trend, već ozbiljna alternativa konvencionalnim modelima.
U kontekstu rasta cena energije i sve strožih ekoloških standarda, ovakav pristup mogao bi postati sve zanimljiviji kako investitorima, tako i građanima širom Evrope.
