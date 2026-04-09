Slušaj vest

Jedan od najprepoznatljivijih simbola crnogorskog turizma, Sveti Stefan, godinama je bio sinonim za luksuz, ekskluzivnost i glamur na Jadranu. Ovo nekada malo ribarsko selo, smešteno na stenovitom ostrvcetu, pretvoreno je sredinom 20. veka u jedinstveni grad-hotel koji je ubrzo privukao svetsku elitu.

Transformacija je počela još pedesetih godina prošlog veka kada je Jugoslavija odlučila da ovaj autentični prostor pretvori u luksuzno turističko odredište. Sačuvana je originalna arhitektura - kamene kuće, uske uličice i autentični ambijent, ali je unutrašnjost prilagođena visokim standardima tadašnje elite.

Tokom decenija, Sveti Stefan ugostio je brojne svetske zvezde i državnike. Među njima su bili Sofija Loren, Elizabet Tejlor, Ričard Barton, Kirk Daglas... Ovo mesto važilo je za jednu od najekskluzivnijih destinacija u Evropi, gde su boravili i članovi kraljevskih porodica, političari i umetnici.

Upravo na ovom mestu 2014. venčali su se Novak Đoković i Jelena Ristić na Kraljičinoj plaži. Građanska ceremonija održana je na otvorenom, dok je crkveno venčanje obavljeno dva dana kasnije u crkvi Svetog arhiđakona Stefana u okviru hotelskog kompleksa. Svadba je bila zatvorenog tipa uz visoke mere obezbeđenja.

Novi luksuzni identitet kompleks je dobio kada je upravljanje preuzela kompanija Aman Resorts, koja je dodatno podigla standard usluge i ekskluzivnosti. U okviru kompleksa nalaze se i vila i park Miločer, nekadašnja letnja rezidencija jugoslovenske kraljevske porodice, što dodatno doprinosi istorijskoj i kulturnoj vrednosti ovog prostora.

1/6 Vidi galeriju Ovako danas izgleda Sveti Stefan Foto: Printksrin

Međutim, uprkos bogatoj tradiciji i svetskoj reputaciji, kompleks je poslednjih pet godina bio zatvoren za goste. Razlozi su bili pravne i poslovne prirode, a vrata ovog prestižnog odmarališta ostala su "pod ključem“, što je izazvalo veliko interesovanje javnosti i turističkog sektora.

Ipak, čini se da se stvari konačno menjaju. Ekipa medijske agencije Media Biro posetila je grad-hotel Sveti Stefan i vilu Miločer, gde su od predstavnika kompanija Aman Resorts i Adriatic Properties dobili potvrdu da će do početka letnje sezone ovom kultnom kompleksu biti vraćen puni sjaj.

Aman Sveti Stefan i dalje krase isprepletene kamene uličice i autentične kućice koje čuvaju duh prošlih vremena. Svaki objekat unutar rizorta nudi luksuzan smeštaj u mediteranskom stilu, sa naglaskom na prirodne materijale, minimalistički dizajn i umirujuće tonove. Terase sa pogledom na more, bazeni i neposredna blizina obale čine ovo mesto jednim od najatraktivnijih na Jadranu.

Nakon pet godina pauze, očekuje se da će kompleks biti otvoren najkasnije do juna, nakon što su usvojeni uslovi poravnanja između države i kompanije Adriatic Properties.

Povratak Sveti Stefan na turističku mapu mogao bi da označi novu fazu razvoja crnogorskog turizma, ali i povratak jednog od najprestižnijih simbola Mediterana u punom sjaju.