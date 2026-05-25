Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na teritoriji Šumadije trenutno je evidentirano nešto više od 15.000 nezaposlenih građana, od čega je blizu 8.600 sa područja Kragujevca.

U odnosu na isti period prošle godine, zabeležen je značajan pad broja nezaposlenih. U Kragujevcu je broj ljudi bez posla manji za oko 1.100, dok je na nivou Šumadije smanjen za približno 1.500 лица, što ukazuje na nastavak pozitivnih kretanja na tržištu rada.

Doprinos ovim rezultatima dale su i mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Tokom 2025. godine različitim programima podrške bilo je obuhvaćeno oko 1.000 nezaposlenih sa teritorije Šumadijskog upravnog okruga.

Programi stručnog osposobljavanja, subvencije za zapošljavanje i podrška samozapošljavanju doprineli su većim mogućnostima za pronalazak zaposlenja, posebno među mladima i teže zapošljivim kategorijama stanovništva.

Podaci pokazuju da se u Kragujevcu i Šumadiji nastavlja trend postepenog oporavka tržišta rada, uz očekivanja da će se pozitivan trend smanjenja nezaposlenosti nastaviti i u narednom periodu.