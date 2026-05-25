Vučić je juče rekao da će sa Si Đinpingom govoriti o budućnosti, novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak naše zemlje i bolji život građana.

Investicije i ekonomija će biti u fokusu razgovora Vučića i lidera najjače zemlje na svetu, a predviđeno je da će danas biti potpisano 35 sporazuma.

Kina je u Srbiju već uložila ogroman novac - čak 7,8 milijardi evra, dok kompanije iz te zemlje u Srbiji zapošljavaju gotovo 40.000 ljudi, u 37 kompanija.

Među najvećim investitorima su Zijin Mining, sa 2,2 milijarde evra investicija, i Zijin Copper sa 2,7 milijarde evra.

Druge velike investicije su, između ostalog, Linglong International Europe (800 miliona evra), Minth Automotive Europe (516 miliona evra), HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL (166 miliona), Xingyu Automotive Lighting Systems (137 miliona) i mnoge druge.

