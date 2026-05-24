Platforma "Halo, inspektore“ objavila je opširan tekst u kojem upozorava na, kako navode, porast mikrobioloških incidenata u mlekarskoj industriji na nivou Evropske unije, ali i na propuste u proizvodnim procesima. Navode i da je zbog tih propusta broj obolelih povezanih sa konzumacijom mlečnih proizvoda u Evropskoj uniji porastao "za čak 84 odsto“.

"Ropy Milk - sluzavo ili končasto mleko = ‘eksplozija’ broja obolelih = porast hospitalizacija za 57,7 odsto = globalna povlačenja mlečnih proizvoda = skandal sa dečjom hranom.

Šokantna objava gumenastog mleka koje se "razvlači" umesto da teče iz tetrapaka izazvala je nezapamćeno interesovanje potrošača u zemlji i inostranstvu. Vindija se još nije oglasila, ali smo zato saznali šokantne podatke iz Evrope koje objavljujemo u celosti“, započeli su objavu i naglasili da vredi pročitati malo duži tekst, jer o ovome do sada gotovo niko nije pisao niti govorio.

U objavi se pozivaju na izveštaje evropskih institucija poput European Food Safety Authority i European Centre for Disease Prevention and Control.

Šta se krije?

Ostatak njihove objave prenosimo u celosti:

"Dok velike mlekarske kompanije u javnosti redovno tvrde da su njihovi automatizovani sistemi proizvodnje ‘savršeni, nepogrešivi i potpuno sterilni’, zvanična istorija povlačenja hrane i crne brojke međunarodnih institucija dokazuju suprotno. Mikrobiološki incidenti i ozbiljne kontaminacije u mlečnom sektoru redovno pogađaju i najveće globalne i evropske gigante.

Kada domaći uvoznici, proizvođači ili trgovački lanci pokušavaju da svaljuju krivicu za kvarenje isključivo na ‘loš transport’, ‘izolovane slučajeve mikrooštećenja ambalaže’ ili same potrošače, evropska statistika ih demantuje. Podaci jasno pokazuju da su nagli skokovi procesnih propusta unutar samih fabričkih pogona globalna i rastuća pretnja bezbednosti hrane.

Pojam ‘nagli skok’ mikrobioloških incidenata na evropskom tržištu nije samo novinarska fraza, već hladna matematička činjenica iz najnovijih zvaničnih izveštaja EFSA i ECDC. Zajednički dokument EU One Health Zoonoses Report donosi poražavajuće podatke o bolestima koje se prenose mlečnim proizvodima širom EU.“

Nagli rast broja obolelih

Dalje navode da je tokom samo jedne kalendarske godine broj zvanično prijavljenih i potvrđenih slučajeva bolesti direktno povezanih sa konzumacijom kontaminiranog mleka i mlečnih proizvoda skočio sa 466 na čak 858 obolelih, odnosno za 392 osobe više, što predstavlja rast od čak 84,1 odsto.

"Broj pacijenata koji su zbog teških mikrobioloških infekcija izazvanih mlečnim proizvodima razvili kliničku sliku koja zahteva hitno bolničko lečenje porastao je sa 52 na 82 hospitalizovane osobe, uključujući 30 dodatnih teških slučajeva i tri smrtna ishoda, što predstavlja rast od 57,8 odsto.

Prema najnovijim analizama specijalizovane mreže FOODAKAI i sistema RASFF, mlečni proizvodi zvanično zauzimaju prvo mesto među svim kategorijama hrane po ukupnom broju povlačenja i hitnih opoziva sa polica prodavnica u Evropi i svetu.

Zvanične analize EFSA naglašavaju da su kontaminirani sirevi izazvali najveći broj pojedinačnih hospitalizacija - 57 teških slučajeva - ali odmah iza njih nalaze se tečni i fermentisani mlečni proizvodi, poput trajnog mleka i jogurta.“

Skandal sa dečjom hranom

"Ako neko u Hrvatskoj još sumnja da unutar velikih fabričkih sistema može doći do ozbiljnog propusta u kontroli, dovoljno je pogledati najveći prehrambeni skandal koji trenutno potresa svetsko tržište. Pod pritiskom evropskih organizacija za zaštitu potrošača, tri velika svetska mlečna giganta - Nestlé, Danone i Lactalis - bili su primorani da hitno povuku ogromne serije dečje hrane i formula u više od 60 zemalja sveta, uključujući i Hrvatsku.

U tim formulama, uključujući serije Aptamila, Milumila, BEBA i NAN formula koje su povučene i iz hrvatskih apoteka i drogerija, otkriven je cereulid - izuzetno opasan i postojan toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus.

Ono što ovaj slučaj čini zastrašujućim jeste činjenica da su protiv mlečnih giganata pokrenute zvanične istrage i tužbe jer su organizacije za zaštitu potrošača otkrile da su proizvođači nedeljama skrivali pozitivne laboratorijske nalaze od javnosti kako bi zaštitili profit.“

Kako nastaje sluzavo mleko?

"U pozadini alarmantnog rasta opoziva, evropski stručnjaci za bezbednost hrane izdvajaju dva ključna problema moderne mlečne industrije: popuštanje procesne kontrole u punionicama i pad stabilnosti hladnog lanca.

Na te propuste upozorava i domaći stručnjak mr sci. Marijan Katalenić, koji smatra da su pravilno pranje i dezinfekcija sistema za punjenje, kao i stalna kontrola procesa, jedna od ključnih tačaka proizvodnje.

U suprotnom, unutar fabričkih cevi, ventila i punilica stvara se takozvani biofilm – izuzetno otporan sloj bakterija koji se čvrsto hvata za unutrašnje zidove opreme – pa svako mleko koje prođe kroz sistem može biti kontaminirano neposredno pre zatvaranja u tetrapak, bez obzira na prethodnu pasterizaciju i sterilizaciju.

U stručnoj literaturi za mlekarstvo ta pojava se opisuje kao gusta, gumena i rastegljiva tekstura poznata kao Ropy Milk, odnosno sluzavo ili končasto mleko.

Tokom istorije mlekarstva u Velikoj Britaniji i skandinavskim zemljama beleženi su identični incidenti, gde su laboratorijske analize izolovale specifične bakterije poput rodova Pseudomonas i Alcaligenes, kao i sojeve koji proizvode sluz.

Podaci i evropska statistika jasno pokazuju da mlečna industrija, kao ni bilo koja druga prehrambena industrija, nije nepogrešiva i da propusti u higijeni fabričkih pogona mogu ozbiljno ugroziti zdravlje potrošača.“

Na kraju su upozorili potrošače da pažljivo proveravaju sadržaj svakog tetrapaka koji kupe i da im šalju svoja iskustva.

Hrvati su u komentarima bili zgroženi:

"Od danas više ne pijem mleko, zgadilo mi se“, „Ponekad se pitamo gde je granica između morala i profita“, "O mnogo čemu se ćuti. Sve zbog profita. A onda se čudimo što se ljudi razbole“, "Mama je pre neki dan imala isto iskustvo sa mlekom, ali nije slikala“, „Katastrofa, truju nas svim i svačim“, pisali su korisnici.