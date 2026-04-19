Slušaj vest

U Ženevi je saopšteno da su teglice sa hranom za bebe kompanije HiPP, koje sadrže krompir i šargarepu, povučene iz više od 1.000 supermarketa SPAR u Austriji zbog ozbiljnih bezbednosnih razloga, jer postoji sumnja da mogu biti opasne po život.

Iz kompanije HiPP navode da se ne može isključiti mogućnost da je u proizvod ubačena opasna supstanca, prenosi Rojters.

Prema dosadašnjim informacijama, sumnja se na spoljašnje kriminalno mešanje u distribucioni lanac SPAR-a u Austriji, dok su proizvodni proces i kontrola kvaliteta u fabrici ostali nepromenjeni.

Iz SPAR-a i HiPP-a apeluju na kupce da ne konzumiraju sporni proizvod kupljen u njihovim radnjama, već da ga vrate, uz napomenu da će svima biti omogućen puni povraćaj novca.

Austrijska policija se za sada nije oglasila povodom ovog slučaja.