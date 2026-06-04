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Odgovore su pokušali da daju stručnjaci na tradicionalnom Danu polja strnih žita, održanom u Sremskoj Mitrovici, gde je poručeno da će vremenske prilike tokom narednih petnaestak do dvadeset dana biti ključne za konačan rod.

Na oglednim parcelama Poljoprivredne stručne službe "Sremska Mitrovica", koje se prostiru na čak 24 hektara, predstavljeno je 77 sorti pšenice, a veliki broj poljoprivrednika imao je priliku da se upozna sa njihovim karakteristikama neposredno pred početak žetve.

Prema rečima stručnjaka Vladimira Maričića, pšenica se trenutno nalazi u fazi mlečne zrelosti, a konačni rezultati zavisiće pre svega od vremenskih uslova.

- Nije svuda isto stanje. Na pojedinim lokalitetima tokom maja palo je više kiše, što se direktno odrazilo na stanje useva. U narednom periodu veoma su važne umerene temperature i dovoljno padavina, ali bez nevremena i grada. Od toga će u velikoj meri zavisiti konačan prinos - rekao je Maričić.

On navodi da trenutne procene ukazuju na prosečnu godinu kada je reč o proizvodnji pšenice.

- Generalno možemo govoriti o prosečnoj godini, ali postoje značajne razlike između parcela. Negde je pšenica u veoma dobrom stanju, dok su na pojedinim površinama vidljive posledice nedostatka padavina, pa će tu prinosi biti manji - objasnio je.

Početak žetve zavisiće od vremenskih prilika tokom juna.

- Ako budu visoke temperature, pšenica će brže sazrevati i žetva može početi ranije. Ukoliko se zadrže umerene temperature, prve kombajne možemo očekivati krajem juna ili početkom jula - dodao je Maričić.

Direktor Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica Stevan Savčić istakao je da manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj proizvođača i stručnjaka.

- Ono što nas posebno raduje jeste da iz godine u godinu imamo sve veći broj ogleda i sve više posetilaca. Poljoprivrednici su danas imali priliku da se upoznaju sa karakteristikama čak 77 sorti pšenice, njihovim prednostima, ali i manama, kako bi lakše donosili odluke za narednu proizvodnu sezonu - rekao je Savčić.

Ministarstvo: Stručne službe veza između države i proizvođača

Na manifestaciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, koji su poručili da poljoprivredne stručne službe predstavljaju najvažniju kariku u saradnji države i proizvođača.

- Ono što Ministarstvo planira i kreira kroz svoje programe, stručne službe realizuju na terenu. Upravo one predstavljaju vezu između Ministarstva i poljoprivrednih proizvođača - rekla je Milica Janković, posebna savetnica Ministarstva poljoprivrede.

Ona je posebno pohvalila rad Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica.

- Reč je o impresivnoj površini od 24 hektara pod ogledima, a sve je izvedeno na vrhunskom nivou. Ministarstvo prepoznaje značaj stručnih službi i nastaviće da ih podržava. Ove godine one će biti uključene i u novi projekat elektronskog evidentiranja parcela na teritoriji Srbije - istakla je Janković.

Tokom Dana polja predstavljen je i deo nove mehanizacije koju je služba nabavila, uključujući dva nova traktora i prskalicu.

Ratari očekuju i do devet tona po hektaru

Među učesnicima skupa bio je i Milorad Ćirić iz Bešenova, koji kaže da usevi trenutno izgledaju veoma dobro, ali da će konačnu reč ipak dati vreme.

- Usevi izgledaju odlično. Sve je urađeno kako treba, ali nas je suša zatekla, pa ćemo videti do kraja šta će biti. Očekujemo prinos od oko 8,5 do 9 tona po hektaru. Za petnaestak dana trebalo bi da uđemo u njive, prvo sa žetvom ječma, a potom i pšenice - rekao je Ćirić.

On ističe da je najveća nepoznanica i dalje otkupna cena.

- Isplati se kada je sve urađeno kako treba i kada su uslovi dobri. Međutim, poslednjih godina prate nas suša i niži prinosi, dok su cene relativno male. Nama bi najviše odgovarala cena od 25 do 30 dinara po kilogramu, ali nismo sigurni da će je biti - rekao je Ćirić.

Dodao je da deo proizvodnje osigurava kako bi umanjio rizik od vremenskih nepogoda, dok je mehanizacija već spremna za početak ovogodišnje žetve.

Pored stručnog dela programa, učesnici su obišli ogledna polja, razmenili iskustva sa kolegama i predstavnicima semenskih kuća, dok su na salašu predstavljeni lokalni proizvođači, među kojima destilerija Ilić i proizvođač kraft piva Trijumf.