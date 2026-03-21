Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede obaveštava poljoprivredne proizvođače i javnost da je donet Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.

Izmenom Pravilnika propisano je da su poljoprivrednici koji su ostvarili pravo na podsticaje u iznosu od 18 hiljada dinara po hektaru za površine pod lucerkom, detelinom, zasnovanim livadama (sejanicama), aromatičnim i lekovitim biljem, kao i za površine biljne proizvodnje na teritoriji AP Kosovo i Metohija, izuzeti od obaveze pravdanja isplaćenih sredstava računima u 2026. godini.