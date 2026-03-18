Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da širi izvozne mogućnosti za domaće stočare. Uprava za veterinu uspešno je usaglasila veterinarske sertifikate za izvoz živih goveda, ovaca i koza namenjenih klanju.

Ovim korakom Srbija je dobila još jedno značajno tržište za plasman domaće stoke, što predstavlja važan podsticaj za razvoj stočarstva, povećanje proizvodnje i jačanje konkurentnosti naših proizvođača na međunarodnom tržištu.

Otvaranje tržišta Tunisa rezultat je intenzivne saradnje i dugotrajnih pregovora nadležnih institucija dve zemlje, kao i kontinuiranih aktivnosti Ministarstva usmerenih na uklanjanje administrativnih barijera i omogućavanje izvoza životinja.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je ovo još jedna potvrda da Srbija sistematski radi na otvaranju novih tržišta.

- Otvaranje tržišta Tunisa za izvoz žive stoke značajan je korak i razvojna šansa za naše stočare, izvozno orijentisane kompanije i celokupan agrar. Nastavljamo da ulažemo napore u stvaranje uslova za rast proizvodnje, veću konkurentnost i sigurnije poslovanje naših poljoprivrednika - poručio je Glamočić.

Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima usmerenim na proširenje izvoznih destinacija, sa ciljem da domaćim proizvođačima omogući što bolje uslove za plasman i dugoročni razvoj.