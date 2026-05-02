Generalni direktor kompanije Newsmax, Kristofer Rudi, oduševljen je rezultatima Telekoma i države Srbije! Naime, on je nedavno uputio velike pohvale koje se tiču generalnog direktora Telekoma Vladimira Lučića.

- Gospodin Lučić je vizionar i graditelj koji je za samo nekoliko godina pretvorio Telekom Srbije u telekomunikacionu i silu širokog opsega - rekao je Rudi, dodajući "da je udvostručio prihode, a profit je vrtoglavo povećao", navodi Newsmax.

Partnerstvo s Newsmax-om kao model za buduće saradnje

Dok se geografski širi, Telekom Srbija takođe povećava svoje prisustvo u medijima i distribuciji sadržaja. Ključna komponenta te strategije je partnerstvo sa Newsmax-om, jednom od vodećih američkih novinskih organizacija i kablovskih kanala. Saradnja se već pokazala uspešnom na Zapadnom Balkanu, gde je Newsmax Balkans dobio na zamahu.

Nadovezujući se na taj uspeh, Telekom Srbija je pomogao u pokretanju Newsmax Poland, uključujući nedavno pokretanje novinskog portala newsmaxpolska.pl, sa planovima za pokretanje televizijskog kanala u bliskoj budućnosti. Kompanija takođe razvija ponude sadržaja prilagođene kupcima sa sedištem u SAD, dodatno integrišući svoje telekomunikacione i medijske operacije.

Lučić je istakao da je ponosan na partnerstvo sa Newsmax-om, opisujući ga kao model za buduće saradnje.

"Pokazali smo da možemo uspešno da proširimo jedan od najvećih međunarodnih novinskih brendova širom Evrope“, rekao je on, dodajući da kompanija ima za cilj da ponovi ovaj uspeh u drugim sektorima, uključujući veštačku inteligenciju i digitalne platforme.

Telekom napravio prihod vredan 1,65 milijarde

Lučić je nedavno saopštio poslovne rezultate kompanije u prethodnoj godini: na nivou grupacije ostvareni su prihodi od 2,3 milijarde evra, a operativni profit od 1,3 milijarde. Tome najviše doprinose rezultati u matičnoj Srbiji, gde je Telekom napravio prihod vredan 1,65 milijarde i operativni profit od čak 980 miliona evra.