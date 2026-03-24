Generalni direktor Vladimir Lučić istakao je da je u okolini Knjaževca instalirano ukupno osam novih stanica, zahvaljujući čemu su sada gotovo sva sela pokrivena kvalitetnim signalom i internetom.

On je naglasio da je cilj kompanije da u narednom periodu obezbedi pouzdanu mrežu i u najudaljenijim delovima zemlje, kako bi se unapredili uslovi života i smanjilo iseljavanje stanovništva.

Ekskluzivno, za Kurir televiziju, govorili su generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić i predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić.

- Bez kvalitetnog mobilnog i internet signala, ljudi u tim krajevima teško mogu normalno da ostanu povezani i funkcionišu. Nova oprema omogućava korisnicima signal mobilne telefonije i interneta na nivou kao u urbanim sredinama, čime se značajno poboljšava dostupnost mreže u udaljenim selima - rekao je Lučić.

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić

Unapređenje komunikacione infrastrukture u ruralnim područjima

Kako je naveo Lučić, nova tehnologija doprinosi stabilnijem i dostupnijem sistemu komunikacije u udaljenim krajevima, uključujući i poboljšanje usluga fiksne telefonije i interneta.

- Pored toga, istaknuto je da se ovim sistemom rešava i problem fiksne telefonije, jer uređaji funkcionišu tako da preko mobilne mreže omogućavaju i korišćenje fiksnog telefona i interneta, što je posebno važno u razuđenim područjima gde često dolazi do prekida klasičnih linija - objasnio je.

Prema rečima Đokića, novom infrastrukturom je istaknuta gotovo čitava teritorija opštine Knjaževac obuhvaćena mobilnim signalom, uz dostupnost mreže u većini naseljenih mesta.

- Na prostoru opštine Knjaževac, koja se prostire na oko 1200 kvadratnih kilometara i obuhvata 86 sela, novom infrastrukturom je pokriveno skoro 90% teritorije mobilnim signalom. Kako je navedeno, u gotovo svim naseljenim mestima, uz tek nekoliko izuzetaka, sada postoji dostupnost mobilne mreže - kaže Đokić.

Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić

- Istaknuto je da je u 21. veku dostupna komunikacija osnovni uslov za život u ruralnim područjima, kao i važan faktor za ostanak i povratak stanovništva, jer omogućava ljudima da budu u kontaktu sa porodicom, ali i da lakše komuniciraju sa zdravstvenim i drugim važnim službama - zaključio je on.

