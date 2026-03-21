Generalni direktor "Telekoma" Vladimir Lučić izjavio je danas da se došlo do podataka o hakeru koji im je ukrao deo podataka, navodeći da se nalazi u inostranstvu, "istočno od nas" i da je ucenjivao tražeći tri bitkoina.

- Mislim da smo ga veštačkom inteligencijom poprilično locirali, da čak imamo i u kojem gradu živi, i njegov mobilni telefon. I sve smo to dali policiji. Tako da ja očekujem stvarno brzo da uz pomoć međunarodne saradnje taj haker bude priveden - rekao je Lučić za Radio televiziju Srbije.

Ne pregovaramo s kriminalcima

Naveo je da Telekom, "naravno, ne pregovara sa kriminalcima".

- Mi smo razmenili određeni broj mejlova sa njim u dogovoru sa policijom. Jer što više mejlova razmenite, bliže nekako dođete do te osobe, jer onda koristi više puta različite IP adrese, čak je više i različitih mejlova koristio. Zašto? Zato što je prvo to zakonski kod nas kriminalno delo. Drugo, svaki takav dogovor sa otmičarima, bio bi "zeleno svetlo" za nove hakerske napade - istakao je Lučić.

On je rekao da je došlo do upada u sporednu aplikaciju, ne u sistem.

- Nama ni u jednom trenutku nije bio ugrožen sistem, niti oni najsenzitivniji podaci bilo kog korisnika, o bilo kojoj finansijskoj transakciji, platnoj kartici - naglasio je Lučić.

Ušlo se, objasnio je, u aplikaciju koju koriste tehničari za intervenciju kod satelitskih korisnika.

Čiji podaci su ukradeni

- Ovde se radi isključivo o korisnicima naše usluge m:SAT i kod onih koji su u zadnjih sedam godina imali neke intervencije tehničara, jer onda tehničarima trebaju neki podaci o korisniku, kao što su ime i prezime, adresa i kontakt koji je nama korisnik dao kako bi izašao na intervenciju - istakao je Lučić.

Naveo je da je haker preuzeo celu bazu od 690 hiljada linija.

- Ali određeni broj korisnika je imao više intervencija, jer nekad korisnik, ne radi mu možda set-top boks ili možda hoće da proširi sa internetom. Ukupan broj aktivnih korisnika na dan kada je izvršen hakerski napad je bio 204.500. I faktički ako je uzeo, preuzeo bazu, onda je faktički uzeo podatke o svim tim korisnicima - rekao je Lučić.

Istakao je da to osnovni set podataka, i da teško može da dođe do zloupotrebe.

- Nadam se, pošto mi imamo taj izuzetno odličan tool na bazi veštačke inteligencije na internetu, u principu teško može da dođe do zloupotrebe tih podataka, jer ti su podaci ime i prezime, adresa i JMBG, nema recimo broja lične karte, to tehničarima nije ni potrebno. I kontakt telefon -, naveo je Lučić.

- U našem slučaju došlo je ne do hakerskog upada na sistem, nego je faktički kod jednog kolege tehničara hakerisan password i onda je sa njegovim username-om i password-om ušao - kazao je Lučić.