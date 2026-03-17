Telekom Srbija juče je u četiri sela nedaleko od Bora pustio u rad bazne stanice mobilne telefonije.

Ovom investicijom će i meštani sela Gornjane, Tanda, Zlot i Bela Reka imati signal poput ostalih stanovnika Srbije. Prilikom posete selima u okolini Bora Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija izjavio je da je jedan od najvažnijih strateških ciljeva kompanije Telekom Srbija pokrivanje mobilnim signalom najudaljenija mesta u Srbiji.

Strateški cilj Telekoma Srbije

- Cilj nam je da pokrivenost mobilnom telefonijom teritorije Srbije bude 100 odsto. Želimo da ljudi ostanu na selu i da im stvorimo najbolje moguće uslove za život i rad. Trudimo se da društvo tehnološki modernizujemo na takav način da svi delovi naše zemlje imaju jednaku sanšu za razvoj - izjavio je Vladimir Lučić.

Prvi čovek Telekoma Srbije otkrio je detalje čitavog projekta.

- Pre svega ova investicija celokupnog pokrivanja opštine Bor kvalitetnim signalom mobilne telefonije je obuhvatila 18 stanica, značila investicije od 600.000 evra. Mislim da to dosta znači ljudima u ovim selima jer nisu imali dobar kvalitet mobilne telefonije, a ona je jedna od osnova normalnog života. Tako da bih se ja zahvalio i predsedniku opštine Bor, jer na njegovu inicijativu smo došli do toga da montiramo još četiri stanice, montiraćemo još jednu usput i to u sledećih desetak dana - dodao je.

Rešen problem i fiksne telefonije

Lučić je pojasnio šta će u praksi to doneti korisnicima, tačnije žiteljima ovih sela.

- Problem u ovim selima je bila i fiksna telefonija jer je bila zasnovana na bakarnim paricama koje su bile duge po nekoliko kilometara, pa je bio loš signal i za fiksni. U udaljenim selima koji imaju mobilnu telefoniju, mi ćemo korisnicima ubuduće obezbediti ovaj uređaj Fixed Wireless Access, tako da će preko mobilne faktički dobiti i bolju fiksnu telefonija. Tako da će korisnici koji su imali problem sa fiksnom telefonijom imati za istu pretplatu koju su imali ranije, dobiti i kvalitetnu fiksnu telefoniju.

Istakao je i da je ovaj predeo Srbije, koga nazivaju i srpskim Alpima zaslužio kvalitet signala koji im je sad omogućen.

- Prelepo je ovde i baš mi drago što smo uspeli da pustimo u rad bazne stanice. Trebalo je i ranije naravno, ali, eto, mislim da smo se sad popravili jer smo sa ove četiri stanice zaokružili pokrivenost opštine Bor.

Poslušali potrebe meštana

Otvaranju baznih stanica prisustvovali su i direktor OŠ "Branko Radičević" Radiša Petković koji je istakao značaj signala mobilne telefone za stanovnike ovih sela.

- Poslušali smo potrebe meštana ova četiri sela, koji su tražili da se poboljša signal koji je jako bitan. Živimo u vremenu gde je bez dobrog signala teško funkcionisati i negde je grad Bor pokrenuo inicijativu. Hvala Telekomu Srbije u ime svih meštana koji će dobiti bolji signal, fiksnu telefoniju, jer ostanak i opstanak na selu i te kako u današnje vreme zavisi i od toga - rekao je Petković.

Žugić: Arena sport donirala sportsku opremu Nakon puštanja baznih stanica u rad, predstavnici Telekom Srbije obišli su i dve osnove škole u ovom kraju i tom prilikom donirali sportske rekvizite za najmlađe. Direktor Arena Channels Group Nebojsa Žugić otkrio je o kakvoj donaciji se radi. - Obići ćemo dve osnovne škole i donacija će biti lopte za razlicite sportove i nešto što jeste posebno, to je atletska oprema prilagodena dečjem uzrastu. To je jedan ozbiljan set, koji sadrži čunjeve, rekvizite za atletiku. Kraljica sportova i pomaže mališanima da razviju svoje motoričke sposobnosti, skočnost, brzinu, okretnost, nešto što će im svakako u životu dalje koristiti - rekao je Žugić.

Otkrio je i koliko je opština Bor uložila na to da što više mladih ostane na selu.

- Grad Bor je u proteklom periodu uložio blizu 2 milijarde dinara kada je u pitanju putna infrastruktura. Gde je potrebna rizla to smo realizovali, gde je potrebno asfaltiranje radi se i na tome, da se završi ceo ovaj postupak. Gde je potrebno poboljšati dostavu električne energije, radimo i na tome u saradnji sa Elektrodistribucijom, i ono što je takođe jako bitno za seoske sredine, to je rešavanje vodovodnih problema.