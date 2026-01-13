STRATEŠKA INVESTICIJA U BUDUĆNOST DIGITALNIH SADRŽAJA: Telekom Srbija jača digitalne kapacitete preuzimanjem Mondo INC
Telekom Srbija postigao je sporazum o preuzimanju 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC doo i time stekao i vlasništvo nad kompanijom Firefly productions doo, kao i vlasništvo nad najsavremenijim filmskim studijima u ovom delu Evrope.
Kao jedan od najvećih i najbrže rastućih telekomunikacionih operatora u Jugoistočnoj Evropi i ujedno vodeća telekomunikaciona grupa na Zapadnom Balkanu, Telekom Srbija ovom transakcijom nastavlja razvoj poslovanja kroz širenje portfolija i ulazak u nove poslovne modele.
Istovremeno, svom medijskom portfoliju dodaje najveći digitalni medijski ekosistem u Srbiji, čime upotpunjuje ponudu prema korisnicima i dodatno osnažuje kapacitete u oblasti digitalnih usluga i oglašavanja, kao i produkcijske i studijske kapacitete.
Integracijom ekosistema Telekoma Srbija i Mondo INC unapređuje se ponuda prema korisnicima u infotainment segmentu, donosi veća vrednost krajnjim korisnicima kroz sadržaj i jača ponuda kompanijama i oglašivačima kroz modernije formate, veći doseg i napredne digitalne alate.
Istovremeno, preuzimanje Firefly produkcije i studija predstavlja snažan iskorak u daljem širenju kapaciteta za proizvodnju sadržaja, imajući u vidu da streaming servisi predstavljaju budućnost, te da kompanija nakon ove akvizicije ima ambiciju da bude vodeći proizvođač i vlasnik lokalnog sadržaja, relevantnog i za globalne gigante.
Vodeća digitalna medijska kompanija u Srbiji i regionu, Mondo INC, ovom promenom vlasničke strukture ulazi u novo poglavlje poslovanja, a ova poslovna transakcija predstavlja naredni korak u daljoj modernizaciji poslovanja kompanije, diversifikaciji medijskog portfolija i jačanju ukupne tržišne vrednosti.
Telekom Srbija sledi praksu najvećih svetskih operatora i koristi prednost svoje mreže za kreiranje i plasiranje sopstvenih sadržaja, čime povećava vrednost za krajnje korisnike i diferencira se na tržištu telekomunikacija. Takođe, Telekom Srbija potvrđuje svoju stratešku tranziciju u savremenog digitalno-tehnološkog lidera, čiji poslovni model sve više nalikuje globalnim tehnološkim kompanijama. Ovakav poslovni potez deo je strategije Telekom Srbija grupe na globalnom nivou, čiji doseg sada podrazumeva 13 tržišta i skoro 14 miliona korisnika sa tendencijom daljeg kontinuiranog rasta.