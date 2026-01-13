Slušaj vest

Telekom Srbija postigao je sporazum o preuzimanju 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC doo i time stekao i vlasništvo nad kompanijom Firefly productions doo, kao i vlasništvo nad najsavremenijim filmskim studijima u ovom delu Evrope.

Kao jedan od najvećih i najbrže rastućih telekomunikacionih operatora u Jugoistočnoj Evropi i ujedno vodeća telekomunikaciona grupa na Zapadnom Balkanu, Telekom Srbija ovom transakcijom nastavlja razvoj poslovanja kroz širenje portfolija i ulazak u nove poslovne modele.

Istovremeno, svom medijskom portfoliju dodaje najveći digitalni medijski ekosistem u Srbiji, čime upotpunjuje ponudu prema korisnicima i dodatno osnažuje kapacitete u oblasti digitalnih usluga i oglašavanja, kao i produkcijske i studijske kapacitete.

Integracijom ekosistema Telekoma Srbija i Mondo INC unapređuje se ponuda prema korisnicima u infotainment segmentu, donosi veća vrednost krajnjim korisnicima kroz sadržaj i jača ponuda kompanijama i oglašivačima kroz modernije formate, veći doseg i napredne digitalne alate.

Istovremeno, preuzimanje Firefly produkcije i studija predstavlja snažan iskorak u daljem širenju kapaciteta za proizvodnju sadržaja, imajući u vidu da streaming servisi predstavljaju budućnost, te da kompanija nakon ove akvizicije ima ambiciju da bude vodeći proizvođač i vlasnik lokalnog sadržaja, relevantnog i za globalne gigante.

Vodeća digitalna medijska kompanija u Srbiji i regionu, Mondo INC, ovom promenom vlasničke strukture ulazi u novo poglavlje poslovanja, a ova poslovna transakcija predstavlja naredni korak u daljoj modernizaciji poslovanja kompanije, diversifikaciji medijskog portfolija i jačanju ukupne tržišne vrednosti.