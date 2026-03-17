Na policama prodavnica u Srbiji uskoro će se pojaviti nova oznaka 100% iz Srbije, koja će kupcima jasno signalizirati da je proizvod u potpunosti domaći. Cilj ove oznake je da se domaća roba lakše prepozna i da potrošači imaju više poverenja u ono što kupuju. Jednim pogledom na ambalažu biće moguće znati da proizvod potiče iz Srbije, čime država želi da dodatno promoviše i podrži domaće proizvođače, ali i da ojača svest o značaju kupovine lokalnih proizvoda.

Ipak, da bi neki proizvod poneo ovu oznaku, moraće da ispuni stroge uslove. Gotovo svi sastojci i sirovine moraju biti poreklom iz Srbije, dok su minimalni izuzeci dozvoljeni samo za sastojke koji se kod nas ne proizvode, poput soli ili određenih dodataka.

Proizvođači koji žele da koriste ovu oznaku moraće jasno da dokažu poreklo svojih proizvoda, jer će svaka zloupotreba biti strogo sankcionisana. Ideja je jednostavna više transparentnosti za kupce i snažnija podrška domaćoj proizvodnji.

Dragan Glamočić, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede govorio je o ovoj temi u emisiji "Redakcija", koja se emituje na Kurir televizijI:

- Svi proizvodi koji budu poreklom iz Srbije biće sa ovom oznakom. Samim tim nosimo odgovornost da ne dođe do zloupotrebe. Postoji kaznena politika, i svega ćemo morati da se pridržavamo. Usmereno je ka pomoći domaćim proizvođačima. Imamo već u prodavnicama puno sličnih oznaka koje su se pojavile na tržištu, ali će od sada prestati da važe - kaže Glamočić.

Dodaje i da je ova inicijativa nastala zbog nekadašnje oznake "Poreklo iz Srbije". Naime, iako se ta oznaka nalazila na mesu, samo 51% sastojaka je bilo iz Srbije, što prema njemu, nije bilo na mestu.

Uvoz iz inostranstva

- Takođe, kada su u pitanju prozvodi iz uvoza, tu smo napravili promenu za obeležavanje. Sada će biti postavljena krupna slova od 5mm, i ljudi će ih odmah primetiti. Potrošači će znati iz koje zemlje dolazi hrana - kaže Glamočić i dodaje:

- Drago mi je što ovo radimo i ovim ćemo ojačati poverenje potrošača. Mi treba da se ponosimo našom hranom. Spadamo u sam vrh Evrope po kvalitetu hrane. Suština je da sprečimo nastajanje kriza u poljoprivrednom sektoru, poslednjih meseci je poljuljano poverenje potrošača.

Domaće mlekare

Kako se poslednjih meseci poljuljalo poverenje građana u domaće mleko, ministar je započeo kampanju i uključenje srpskih mlekara na tržište:

- Poljuljalo se poverenje građana u medijima zbog mleka u prahu. Srbija ima industriju i mi smo izvoznici čokolada za koje nam je potrebno mleko u prahu i moramo ga uvoziti. Mi nismo imali uvoz UHT mleka, kod nas to pasterizovano mleko ne postoji.

Prof. dr Dragan Glamočić posetio je porodičnu mlekaru Dostanić u selu Tijanje u Lučanima i tom prilikom sa vlasnikom mlekare i poljoprivrednikom Markom Dostanićem razgovarao o stanju u sektoru proizvodnje i prerade mleka i merama podrške koje država obezbeđuje.

- Dostanić ima malu farmu krava, ali i kupuje od ostalih, radi kvalitetno i ima odlične otkupne cene. Kod njega se cene nisu menjale i to je jedan svetao primer kako sve to treba da izgleda. U Sevojnu sam posetio takođe jedno malo domaćinstvo sa predsednikom, to je nekada bilo uobičajeno a danas retko ko se bavi kravama. Mi svake godine izdavajamo sredstva. Ukoliko neko u gazdinstvo uloži 10.000 evra, država mu vraća 6.000 evra. Cilj je da se vraćaju ljudi na selo - ispričao je ministar.

