AikGroup u vlasništvu Aleksandra Kostića je danas potpisala ugovore o kupoprodaji akcija sa ciljem preuzimanja 613.567 akcija PODRAVSKE BANKE d.d. Ove akcije predstavljaju približno 91,75% osnovnog kapitala Podravske banke.

Dogovorena cena po akciji iznosi 68,7851 EUR. Zatvaranje procesa kupovine akcija (koje se očekuje u narednim mesecima) podleže pribavljanju svih neophodnih regulatornih odobrenja od strane Hrvatske narodne banke, Evropske centralne banke, nadležnog organa u skladu sa hrvatskim Zakonom o proveri stranih ulaganja, kao i organa za zaštitu konkurencije u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Nakon okončanja transakcije za sticanja akcija, AikGroup će biti u obavezi da objavi ponudu za obavezno preuzimanje preostalih akcija PODRAVSKE BANKE, u skladu sa hrvatskim Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava.

„Ovo je druga uzastopna godina u kojoj AikGroup širi svoje geografsko prisustvo, što predstavlja značajnu prekretnicu u sprovođenju strategije naše grupe. Naš cilj je da izgradimo značajno prisustvo širom jugoistočne Evrope, a tu ambiciju nastavljamo da ostvarujemo akvizicijom PODRAVSKE BANKE. To će za AikGroup biti ukupno četvrto tržište na kome poslujemo, a drugo na tržištu Evropske unije. Uvereni smo da ćemo svim segmentima klijenata u Hrvatskoj moći da ponudimo vrhunske finansijske usluge i, što je podjednako važno, da ćemo biti pouzdan partner lokalnom tržištu u ostvarivanju održivog rasta“, izjavio je Razvan Munteanu, predsednik Izvršnog odbora AikGroup.

AikGroup je među vodećim finansijskim grupacijama u Jugoistočnoj Evropi, u čijem sastavu se nalaze sledeće finansijske institucije: AikBank, AikLeasing i MV Investment u Srbiji, Gorenjska banka i GB Leasing u Sloveniji, kao i Hipotekarna banka u Crnoj Gori. AikGroup je bankarska grupacija orijentisana na rast sa preko 3.200 zaposlenih koji pružaju širok spektar relevantnih finansijskih rešenja svim segmentima klijenata: građanima, malim i srednjim biznisima i korporativnom sektoru. Na dan 31. decembra 2025. godine, portfolio AikGroup obuhvatao je viš od 10 milijardi EUR ukupne aktive, uz snažnu kapitalnu bazu od 1,4 milijardi EUR.

Ova akvizicija biće prva investicija AikGroup na hrvatskom tržištu. PODRAVSKA BANKA, sa preko 150 godina tradicije, ima snažan fokus na regionalni razvoj i saradnju sa SBB sektorom i prepoznata je kao pouzdani partner lokalnoj zajednici.

Važna napomena

Ovo saopštenje za javnost služi isključivo u informativne svrhe. Ova objava ne predstavlja niti ponudu za kupovinu, niti poziv za prodaju hartija od vrednosti u PODRAVSKOJ BANCI.