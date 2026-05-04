Nacionalni park Tara u Srbiji, zaštićen još 1981. godine, obuhvata gotovo 25.000 hektara planinskog područja između Bajine Bašte i Višegrada, a jedna od njegovih najvećih atrakcija je kanjon Drine sa jezerom Perućac, gde se organizuju vožnje brodom, kajakom i drugi vodeni sadržaji.

Upravo je taj kraj potpuno oduševio jednog Holanđanina koji se na Instagramu predstavlja kao I.oorens. Putujući svetom, na društvenim mrežama objavljuje snimke različitih destinacija i okuplja sve veći broj pratilaca, a sada je pažnju privukao videom iz Srbije.

"Ljudi, toliko sam šokiran. Obično odem negde i očekujem određene stvari, ali o ovom mestu sam čuo samo jednu osobu da mi govori pre nego što sam došao“, rekao je pokazujući snimak reke Tare i dodajući da je po njegovom mišljenju to najpotcenjenije mesto u Evropi.

Turistička destinacija

"To je tamo Srbija, to je Bosna, a ovo ovde je NP Tara. Ovde možete iznajmiti kuću nasred reke za jako malo novca“, objasnio je mladi Holanđanin pokazujući levu obalu, za koju je rekao da pripada Srbiji, zatim desnu obalu koja pripada Bosni i Hercegovini.

Dodao je i da posetioci tamo mogu koristiti čamac, voziti kajak ili se baviti drugim sportovima na vodi. "Pogledajte, možete imati čamac i samo uđete unutra. Možete ići kajakom ili praktikovati bilo koji sport na vodi… Biću iskren, ovo mesto nije nepoznato lokalnom stanovništvu, zapravo je turistička destinacija, ali za ljude iz engleskog govornog područja ili iz nekog dela zapadne Evrope, mi nikada nismo čuli za ovo mesto“, rekao je.

Holanđanin je zatim postavio pitanje gde se još u Evropi može doživeti nešto slično, pa spomenuo da bi se možda moglo pronaći u Italiji. Ipak, smatra da kombinacija prirode, cena i hrane kakvu je tamo zatekao nema konkurenciju. "Ali za ovakve cene i uz balkansku hranu… Ne, nemamo ništa slično“, poručio je uz osmeh.

Zna biti prometno

Sudeći prema komentarima, mnogi su bili oduševljeni prizorima sa Tare, a neki su napisali da i sami već godinama posećuju Srbiju i Crnu Goru upravo zbog prirode i atmosfere koju ne mogu pronaći kod kuće.

"Zato četvrto leto zaredom idemo u Crnu Goru i Srbiju. Čak nas ni dug put iz Holandije ne plaši. Neverovatni ljudi i ta sirova, divlja priroda koju jednostavno ne možete naći u Holandiji“, stoji u jednom od komentara.

Drugi su pak napisali da je ovaj deo Srbije veoma dobro poznat i uopšte nije potcenjen.

"Ne želim da budem nepristojan, ali kažeš da je potcenjeno i da niko ne govori o tome jer to gledaš iz holandske perspektive. Međutim, Srbi, Bosanci, Crnogorci, Mađari, Albanci itd. tamo i te kako dolaze, a u proleće i leto zna biti prilično prometno. Reka Tara dobro je poznata po svojim neverovatno lepim bojama, kajakarenju i svemu ostalom, a taj nacionalni park veoma cene ljubitelji prirode na Balkanu. Dakle, da, zapadnjaci bi trebalo da prestanu da govore da je neko mesto ‘potcenjeno’, molim vas. Nadam se da uživaš! A ako budeš imao vremena, otiđi i do Durmitora.“