Poznat po svojim uređenim obalama, Čačak će u narednom periodu dodatno unaprediti upravo taj deo grada koji mnogi smatraju najlepšim.

Planirana je nova etapa razvoja urbane infrastrukture kroz realizaciju značajnog projekta izgradnje linijskog parka na Ljubić keju, koji će biti sproveden u okviru programa razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava (LIID).

Planirana izgradnja obuhvata uređenje prostora na levoj obali Zapadne Morave, u dužini od gotovo jednog kilometra, dok se prva faza projekta odnosi na deo od oko 500 metara. Ovaj prostor, koji danas nema jasno definisane sadržaje, biće transformisan u moderan park sa brojnim funkcionalnim i rekreativnim zonama, saopšteno je iz lokalne samouprave.

Centralni deo budućeg parka činiće uređena pešačka staza, uz koju će biti predviđene zone za okupljanje i dečju igru. Planira se postavljanje savremenog mobilijara, klupa, rasvete, kao i sadržaja za najmlađe, uključujući igrališta sa različitim spravama i bezbednom podlogom.

Poseban fokus biće na uređenju zelenih površina, sadnji novog drveća i oplemenjivanju prostora dekorativnim biljem, čime će ovaj deo grada dobiti potpuno novu estetsku i funkcionalnu vrednost.

Pored uređenja samog parka, projekat obuhvata i značajne infrastrukturne radove, uključujući rekonstrukciju kanalizacione mreže, rešavanje odvođenja atmosferskih voda, kao i unapređenje elektroenergetske i vodoprivredne infrastrukture. U planu je i izgradnja novih saobraćajnih rešenja u zoni parka, čime će se dodatno unaprediti bezbednost i pristupačnost ovog prostora za sve građane, dodaju u loklanoj samoupravi.

Važan deo realizacije projekta jeste i uključivanje građana, koji će imati priliku da se upoznaju sa detaljima i iznesu svoje predloge tokom javne prezentacije planirane u Skupštini grada Čačka.

Reč je o projektu koji se realizuje uz podršku međunarodnih finansijskih institucija, sa ciljem jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i unapređenja kvaliteta života građana kroz razvoj moderne i održive infrastrukture.