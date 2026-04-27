Usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku, pored naftnih derivata deficit je i u poljoprivrednoj grani, tačnije na tržištu se sve teže dolazi do đubriva. Kako Srbija rešava ovaj problem i imamo li dovoljno zaliha za naše potrebe? Na to pitanje, u emisiji "Redakcija", odgovorio je Željko Radošević, državni sekretar u ministarstvu poljoprivrede.

- Pored globalnih izazova, mogu sa zadovoljstvom da istaknem da Republika Srbija ima dovoljnih količina raspoloživih mineralnih đubriva. Naravno, treba imati u vidu dinamiku potreba. U ovom trenutku možemo slobodno reći da su azotna đubriva već završila na našim površinama ili su spremna za upotrebu u budućnosti - objasnio je Radošević i dodao:

- Naši poljoprivrednici su ih na vreme nabavili i tako obezbedili sebe a naši trgovci su na vreme uvezli adekvatne količine azotnih đubriva. U ovom trenutku imamo apsolutno dovoljne količine MKP djubriva, naglasio bih jednu veoma važnu činjenicu, na teritoriji Srbije postoji kompanija koja je najveći proizvođač fosforne kiseline u Evropi. To je već jedna ozbiljna osnova za proizvodnju MKP đubriva, njihovi kapaciteti su dovoljno za naše potrebe - kaže Radošević.

Kako kaže, kompanija je izvozno orijentisana i izvozi proizvode u preko 75 zemalja na svetu, ipak, navodi da je će prioritet svakako biti domaće tržište.

- Snabdevenost mineralnog đubriva u Republici Srbiji je u ovom trenutku apsolutno zadovoljavajuća i dovoljna. Imamo dovoljne količine adekvatnih formulacija koje su dovoljne za snabdevanje naše domaće proizvodnje. Trenutno se intenzivno vode razgovori sa zemljama koje su najveći proizvođači azotnog đubriva, to su pre svega zemlje koje imaju jeftin gas - tvrdi Radošević.

On navodi da su te zemlje Iran i Rusija.

- Početak upotrebe takvog đubriva bi bio tokom 2027. godine i mi ćemo učiniti sve da obezbedimo dovoljne količine. Naravno svakako imamo želju da ovaj sukob i ratna dejstva prestanu. Ja sam ubeđen da ćemo biti spremni za narednu proizvodnu sezonu. Kada su azotna đubriva u pitanju, MKP đubriva već imamo dovoljno . Naš cilj je da poljoprivdedni sektor bude predvidiv, stabilan i da imamo određeni nivo efikasnosti subvencija poljoprivrednicima. Našim poljoprivrednicima je isplaćena preko 131 milijarda a realizacija budžeta je negde iznad 40% što znači da je novac bio dostupan poljoprivrednicima kada im je bio najpotrebniji - rekao je on.

