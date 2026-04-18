Kako je navedeno, u proteklih godinu dana Ministarstvo ostvarilo konkretne i merljive rezultate koji direktno doprinose stabilnosti poljoprivredne proizvodnje, snažnijoj poziciji domaćih proizvođača i većoj sigurnosti snabdevanja hranom i vodom.

Uprkos brojnim izazovima, Ministarstvo je delovalo pravovremeno i odgovorno - od brzog reagovanja u uslovima tržišnih poremećaja, uključujući i poslednja dešavanja u mlekarskom sektoru, do sistemskih mera koje dugoročno jačaju domaću proizvodnju, navode u saopštenju.

- Odluke su donošene na osnovu realnog stanja na terenu, jer je ministar prof. dr Dragan Glamočić sve vreme bio među poljoprivrednicima, razgovarao sa njima i rešavao probleme tamo gde nastaju - navedeno je.

Država je u poljoprivredu uložila više nego ikada. Samo u 2026. godini, već u prvim mesecima, realizovano je više od 40 odsto budžeta u iznosu od preko 43 milijarde dinara, što je značajno ubrzanje isplate podsticaja u odnosu na isti period prošle godine, kada je realizacija budžeta bila 14 odsto.

U okviru IPARD programa poljoprivrednicima je isplaćeno skoro pet miliona evra.

Ovo je jasan dokaz da sistem radi brže, efikasnije i u korist poljoprivrednika.

Upravo zahvaljujući tim podsticajima, u proteklih godinu dana kupljeno je više od 30.000 novih mašina i opreme za biljnu i stočarsku proizvodnju, čime Srbija ulazi u intenzivnu fazu modernizacije poljoprivrede.

Kroz značajna ulaganja iz nacionalnog budžeta i evropskih fondova podržana je i nabavka oko 800 traktora, izgrađeno je 110 stočarskih objekata i nabavljeno je više od 25.000 kvalitetnih priplodnih grla, čime se direktno jača proizvodnja i podiže konkurentnost domaćeg stočarstva.

Zabeležen je rast broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kao i značajno povećanje učešća mladih i žena u poljoprivredi, što pokazuje da sektor postaje sve atraktivniji i održiviji.

U 2026. godini prvi put je uveden Kalendar podsticaja, čime je poljoprivrednicima omogućeno da unapred planiraju proizvodnju, uz veću sigurnost i predvidivost u poslovanju.

Takođe, uvedena je obaveza pravdanja podsticaja računima u biljnoj proizvodnji. Na ovaj način dodatno je ojačana kontrola trošenja budžetskih sredstava i obezbeđeno da podrška stigne do onih koji zaista obrađuju zemlju.

Ministarstvo je radilo i na uvođenju reda i odgovornosti na tržištu, stavljajući interes poljoprivrednika u prvi plan. Uvođenjem obaveznih pisanih ugovora između proizvođača i prerađivača, odnosno otkupljivača, država sistemski uređuje odnose i obezbeđuje veću sigurnost i zaštitu poljoprivrednika.

Uvedena je i oznaka "100 odsto iz Srbije", koja garantuje poreklo proizvoda i potrošačima omogućava da lako prepoznaju i odaberu domaće proizvode, a poljoprivrednicima da se vidljivije pozicioniraju i budu konkurentniji.

Dodatno, Ministarstvo je propisalo obavezu jasnog i vidljivog označavanja mlečnih proizvoda koji u sebi sadrže palmino ili druga biljna ulja i masti, čime je obezbeđena veća zaštita i potrošača i proizvođača mleka.

Bezbednija hrana

U prethodnih godinu dana sistem kontrole bezbednosti hrane značajno je unapređen i sprečeni su ozbiljni rizici po zdravlje građana.

Poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija sprovele su više od 32 hiljade kontrola u svim oblastima nadzora, a veterinarska inspekcija oko 138 hiljada redovnih i vanrednih nadzora. Iz prometa je povučeno i neškodljivo uklonjeno preko 100 tona nebezbedne hrane životinjskog porekla.

Na hiljade kontrola sprovele su i granična fitosanitarna i veterinarska inspekcija, a uvoz pošiljaka koje nisu ispunjavale propisane uslove zaustavljen je odmah na granici, čime je sprečen njihov ulazak na domaće tržište.

Posebno je ojačan sistem kontrole kvaliteta sirovog mleka uvođenjem nacionalnog monitoringa na teritoriji cele Srbije.

Ministarstvo je započelo sa održavanjem obuka profesionalnih korisnika za upotrebu sredstava za zaštitu bilja, koje je do sada prošlo već oko 60.000 korisnika.

Na ovaj način dodatno smanjujemo mogućnost da se ostaci pesticida i štetnih materija nađu u našem voću i povrću i direktno štitimo zdravlje stanovništva. Otvorena su i nova izvozna tržišta za meso i žive životinje, uključujući Tunis i Libiju.

Za unapređenje šumarstva i lovstva izdvojena su značajna sredstva, što je rezultiralo konkretnim efektima na terenu - više od 130 kilometara novih i rekonstruisanih šumskih puteva, pošumljavanje 50 hektara i nega preko 300 hektara postojećih šuma, proizvodnja više od 1,3 miliona sadnica i 11,5 tona semena, kao i unapređenje stanja populacija divljači i njenih staništa širom Srbije.

7.000 hektara šuma

Takođe, počelo je sprovođenje projekta Forest Invest sa međunarodnim partnerima, koji će u naredenih nekoliko godina omogućiti novih 7.000 hektara šuma klimatski otpornih vrsta i konverziju 50.000 hektara postojećih šuma u kvalitetnije zasade.

Nastavilo se i sa realizacijom velikih infrastrukturnih projekata u oblasti navodnjavanja, zaštite od poplava i vodosnabdevanja, što je posebno značajno u uslovima sve izraženijih klimatskih promena.

Razvojem sistema za navodnjavanje iz sredstava zajma Fonda za razvoj Abu Dabija u iznosu od oko 97 miliona dolara do kraja ove godine obezbedićemo navodnjavanje preko 123 hiljade hektara dodatnih površina poljoprivrednog zemljišta na području Bačke, Banata i Srema, Šapca, Čačka, Pančevačkog rita i Topole.

Ministarstvo sprovodi i projekat iz sredstava zajma Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 48 miliona evra za navodnjavanje oko šest hiljada hektara u Svilajncu, Negotinu, Rumi i Sremskoj Mitrovici u naredne tri godine.

Takođe, iz sredstava zajma Fonda za razvoj Saudijske Arabije u iznosu od 75 miliona dolara do 2030. godine obezbedićemo navodnjavanje oko devet hiljada hektara poljoprivrednih površina u Inđiji, Surčinu i Topoli.

Ovim aktivnostima direktno doprinosimo većoj stabilnosti prinosa, sigurnijoj proizvodnji i smanjenju rizika od suše.

Kvalitetna voda za Arilje i okolinu

Istovremeno, nastavili smo aktivnosti na izgradnji brane sa akumulacijom „Arilje” profil "Svračkovo", čime ćemo u narednih pet godina obezbediti kvalitetnu vodu za više od pola miliona ljudi u Arilju, Požegi, Lučanima, Gornjem Milanovcu i Čačku.

Takođe, u prethodnih godinu dana nastavljeni su i radovi na izgradnji brane "Selova".

Ovim ćemo do 2030. godine obezbediti sigurno vodosnabdevanje za više od pola miliona stanovnika Niša, Prokuplja, Kuršumlije, Blaca, Merošine, Gadžinog Hana i Doljevca, navodnjavanje oko 3.500 hektara novih poljoprivrednih površina i bolju zaštitu od suša i poplava, a predviđena je i izgradnja fabrike vode i rekonstrukcija pristupnih puteva i prateće infrastrukture.

Među poslednjim aktivnostima u ovih godinu dana rada Ministarstva je i potpisivanje ugovora za kreditnu podršku Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 66 miliona evra za izgradnju brane sa akumulacijom "Pambukovica", čime ćemo od poplava zaštititi prvenstveno Kolubarski sliv, i to Ub, Mionicu, Valjevo i Koceljevu, ali i omogućiti navodnjavanje oko dve hiljade hektara novih poljoprivrednih površina.

Novac je opredeljen, a početak radova očekuje se u narednom periodu. Sve ove projekte iz oblasti šumarstva i vodoprivrede Ministarstvo sprovodi zajedno sa javnim preduzećima “Srbijavode”, “Srbijašume”, “Vode Vojvodine” i “Vojvodinašume”. Upravo zahvaljujući toj saradnji i zajedničkom nastupu mogući su ovako dobri rezultati.

Usvojena 4 ključna zakona

U prethodnih godinu dana usvojena su i 4 ključna zakona kojima se unapređuje pravni okvir u poljoprivredi i nastavlja proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima i standardima Evropske unije, što će, između ostalog, omogućiti lakši izvoz srpskih proizvoda na evropsko tržište.

Ministarstvo je radilo i na jačanju međunarodne saradnje kroz brojne bilateralne susrete sa inostranim partnerima i potpisivanje sporazuma o saradnji.

- Rezultati u proteklih godinu dana pokazuju jasan pravac u kom želimo da idemo - sigurnost proizvodnje, uređeno tržište, snažna podrška proizvođačima i velike investicije u budućnost srpske poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ostajemo posvećeni unapređenju uslova za rad poljoprivrednika i obezbeđivanju stabilnog i sigurnog snabdevanja hranom i vodom za sve građane Srbije - poručio je Glamočić.