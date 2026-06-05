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Poverenje, kredibilitet i odgovorna primena veštačke inteligencije bile su među centralnim temama ovogodišnje konferencije Digital Day 2026, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih digitalnoj industriji. Kao jedan od ključnih partnera konferencije, kompanija WMG (Wireless Media Group) aktivno je učestvovala u panel-diskusijama koje su okupile vodeće stručnjake iz oblasti medija, marketinga, tehnologije i digitalnog poslovanja.

Foto: Petar Aleksić

Ruža Veljović, direktorka korporativnih poslova, komunikacija i marketinga WMG, učestvovala je na panelu „Reputacija u digitalnom okruženju”, na kom je bilo reči o izazovima upravljanja reputacijom u vremenu dezinformacija, manipulativnih narativa i sve većeg uticaja digitalnih kanala na percepciju javnosti. Govoreći o značaju reputacije u digitalnom okruženju, Veljovićeva je istakla da se osnovni principi uspešnog upravljanja reputacijom nisu promenili, bez obzira na brzinu kojom se informacije danas šire.

Foto: Petar Aleksić

– Poverenje je najvažnija valuta kada govorimo o reputaciji. Ako kompanija reputaciju posmatra s nivoa liderstva i kao poslovnu kategoriju, a ne samo kao zadatak komunikacionog tima, onda je ona pažljivo građena kroz doslednost, transparentnost i svakodnevno potvrđivanje vrednosti koje kompanija promoviše – istakla je Veljovićeva.

Foto: Petar Aleksić

Naglasila je da kompanija WMG upravlja reputacijom i kriznim situacijama s nivoa biznisa i liderstva, uz jasno definisane procedure.

– Digitalno okruženje danas ubrzava način na koji reputacija može da bude ugrožena, ali je važno da organizacije imaju jasne protokole i edukovane timove. Nekada nije dovoljno samo demantovati informaciju – potrebno je objasniti njen kontekst i način na koji je interpretirana – dodala je Veljovićeva.

Foto: Petar Aleksić

U okviru panela „Redakcije posle ChatGPT-ja: kako danas pišemo, uređujemo i distribuiramo vesti?“,Ana Marković, Digital Media Director u Mondo INC, govorila je o promenama koje veštačka inteligencija donosi medijskoj industriji i svakodnevnom radu redakcija.

Diskusija je bila posvećena mogućnostima koje AI alati donose novinarima i urednicima, ali i granicama njihove primene kada su u pitanju odgovornost, tačnost informacija i poverenje publike.

Foto: Petar Aleksić

– AI nikada neće zameniti kreativnost, urednički sud, izvore i odgovornost koji stoje iza kvalitetnog novinarstva. Njegova najveća vrednost je u tome što može da preuzme operativne i repetitivne zadatke i omogući novinarima da više vremena posvete onome što je suština njihovog posla – kreiranju kvalitetnog sadržaja – naglasila je Markovićeva.

Foto: Petar Aleksić

Prema njenim rečima, medijski brendovi izdavača Mondo INC veštačku inteligenciju ne posmatraju kao zamenu za novinare i urednike, već kao alat koji im omogućava da se više posvete kreiranju kvalitetnog sadržaja. – Odgovornost za sadržaj koji se objavljuje uvek ostaje na čoveku. Zato kontinuirano ulažemo u edukaciju zaposlenih i razvoj internih rešenja koja našim novinarima i urednicima pomažu da rade efikasnije, dok stručnost, etika i kreativnost ostaju u rukama ljudi. AI je asistent, a ne autor – zaključila je Marković.

Foto: Petar Aleksić