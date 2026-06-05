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U narednih nedelju dana, cena goriva ostaće nepromenjene. .Od danas od 15 časova pa u narednih sedam dana na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 222 dinara, a benzina 196 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 12. juna 2026. godine

A kako će se u narednom periodu kretati cene naftnih derivata u Srbiji najviše će zavisiti od raspleta situacije vezane za prodaju ruskog dela vlasništva u NIS-u.

Najnovije informacije do kojih je došao Kurir potvrđuju da je glavna kočnica pregovora srpske strane i mađarskog MOL-a status Rafinerije nafte u Pančevu. Srpska strana je odlučna da sačuva ovu kompaniju u dosadašnjem kapacitetu jer time garantuje energetsku i ekonomsku stabilnost čitave zemlje.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali ranije je izjavio da je napravljen napredak u pregovorima s MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da ovih dana dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Mali je rekao da očekuje da krajem ove nedelje bude uspešno završena još jedna runda pregovora.