Dok svet i dalje oseća posledice eskalacije sukoba između Izraela, SAD i Irana koji je počeo krajem februara 2026. godine, avio-industrija se suočava sa najvećom krizom od pandemije COVID-19. Zatvaranje vazdušnog prostora nad većim delom Bliskog istoka, blokada Ormuskog moreuza i raketni napadi doveli su do masovnih otkazivanja letova, naglog rasta cena kerozina, poremećaja globalnih ruta, ali i poskupljenja avio-karata.

Nevladina organizacija Evropska federacija za transport i životnu sredinu saopštila je da je prekid globalnih zaliha nafte zbog rata u Iranu povećao cenu letova na duge relacije iz Evrope za skoro 90 evra, što bi moglo dovesti do viših cena karata.

Poredeći cene iz prošle nedelje sa onima pre početka sukoba, T&E je istakao da bi gorivo za let od Barselone do Berlina bilo 26 evra skuplje po putniku, dok bi putovanje na duge relacije od Pariza do Njujorka koštalo 129 evra više u troškovima goriva.

Nove takse dižu cene avio-transporta

Nagli rast cena kerozina, izazvan američko-izraelskim ratom protiv Irana, primorao je avio-kompanije da povećaju cene letova i uvedu dodatne naknade. Cene mlaznog goriva porasle su sa 85–90 dolara po barelu na 150–200 dolara u poslednjim nedeljama, što predstavlja ozbiljan finansijski udarac za industriju u kojoj gorivo čini oko četvrtinu operativnih troškova.

Među najčešćim merama su uvođenje novih doplata za gorivo. "Air France" (u okviru grupe Air France-KLM) najavio je povećanje cena karata za duge relacije za 50 evra po povratnom letu, a na nekim rutama ta doplata je kasnije udvostručena na 100 evra. Kineska "China Eastern Airlines" uvela je od 5. aprila novu doplatu za gorivo na domaćim letovima – oko 8 dolara (60 juana) za letove do 800 km, odnosno 17 dolara (120 juana) za duže relacije.

Foto: Michael Probst/AP

Najveća indijska kompanija "IndiGo" uvela je naknade za gorivo na svim letovima, uključujući 900 rupija za letove ka Bliskom istoku i 2.300 rupija za letove ka Evropi. "SunExpress "(zajednički poduhvat "Turkish Airlinesa" i "Lufthanse)" uvešće od 1. maja privremenu doplatu za gorivo od 10 evra po putniku na rutama između Turske i Evrope.

"Lufthansa" otkazuje 20.000 letova

S druge strane, neke kompanije su se odlučile za povećanje naknada za prtljag. "American Airlines" je podigla cenu prvog i drugog predatog prtljaga za 10 dolara, dok treći prtljag sada košta 150 dolara na domaćim i kratkim međunarodnim letovima.

Slične mere uvele su i "JetBlue" (povećanje od 4 do 9 dolara), "Delta Airlines" (3,5 odsto za prvi i drugi prtljag plus 50 dolara za treći) i kanadski WestJet, koji je dodao doplatu za gorivo od 43 dolara na određene rezervacije. Lufthansa se za sada uglavnom oslanja na mere štednje, poput ranijeg prizemljenja aviona CityLine, umesto uvođenja direktnih novih taksi.

Foto: RONALD WITTEK/EPA

U kontekstu promena globalnih ruta, nemačka avio-kompanija "Lufthansa" saopštila je da će do oktobra otkazati oko 20.000 kratkih letova, nakon ranog zatvaranja svoje regionalne podružnice "Lufthansa CityLine", u okviru mera za smanjenje troškova zbog rasta cena goriva.

Kriza na Bliskom istoku nije jedini udarac avijaciji, jer dok avio-kompanije uvode nove takse zbog skoka cena goriva, niskobudžetni gigant "Ryanair" zaoštrava odnose sa Austrijom, piše "Heute".

Direktor Majkl O’Liri poručio je da bi, ukoliko ostane taksa na avio-saobraćaj, Linc mogao biti izbačen iz zimske mreže letova. Putnici iz Gornje Austrije mogli bi da se preusmere u Bratislavu i lete jeftinije, jer se u Slovačkoj ne naplaćuje dodatna takse.