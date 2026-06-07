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Jedna od najpopularnijih italijanskih plaža, La Pelosa, koja se nalazi na ostrvu Sardinija, uvela je nova pravila za posetioce.

Ove mere imaju za cilj očuvanje jedinstvenog prirodnog okruženja koje privlači turiste iz celog sveta. Posetiocima je nedavno zabranjeno sunčanje direktno na peškirima; dozvoljene su samo posebne prostirke od slame ili bambusa.

Nova ograničenja imaju za cilj borbu protiv postepenog gubitka peska. Lokalne vlasti procenjuju da mokri peškiri dnevno zarobljavaju hiljade zrna peska, koje turisti nenamerno odnose sa sobom. Kao rezultat toga, plaža gubi značajne količine peska tokom sezone, što negativno utiče na obalu i krhki priobalni ekosistem.

Popularne prostirke za plažu otporne na pesak takođe su zabranjene jer ne ispunjavaju utvrđene zahteve. Usklađenost prate posvećeni inspektori plaže koji svakodnevno patroliraju područjem plaže. Prekršaji nose kaznu od 100 evra, koja se može izdati na licu mesta.

Novi propisi se protežu i dalje od upotrebe peškira. Tokom vrhunca turističke sezone, na La Pelosi nije dozvoljeno više od 1.500 ljudi istovremeno. Štaviše, pre nego što napuste plažu, posetioci su dužni da operu pesak sa nogu na određenim mestima.

Vlasti su posebno budne protiv uklanjanja prirodnih predmeta. Kazne u rasponu od 300 do 5.000 evra izriču se za pokušaj uklanjanja školjki, šljunka ili peska. U najtežim slučajevima, prekršioci mogu biti krivično gonjeni.