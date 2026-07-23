Slušaj vest

Kompanija "EXPO 2027" d.o.o. Beograd pokrenula je postupak nabavke mehanizacije za potrebe održavanja zelenih površina na Ekspo lokaciji, čime se nastavljaju pripreme za organizaciju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Predmet nabavke obuhvata radna vozila, komunalnu i prateću mehanizaciju, priključne mašine, kao i opremu neophodnu za održavanje zelenih i servisnih površina u okviru izložbenog kompleksa. Postupak je podeljen u 18 partija kako bi se obezbedila nabavka različitih kategorija mehanizacije, prilagođenih specifičnim potrebama budućeg funkcionisanja kompleksa.

Nabavkom su, između ostalog, obuhvaćeni auto-cisterne, teretna i komunalna vozila, kamioni kiperi, komunalni traktori, priključne mašine, samohodne i rajder kosačice, kao i motorna oprema za održavanje zelenila - trimeri, motorne makaze, kosačice, usisivači i duvači za lišće, testere i druga neophodna oprema.

Direktor "EXPO 2027" d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da se paralelno sa izgradnjom izložbenog kompleksa pripremaju i svi sistemi koji će obezbediti njegovo efikasno funkcionisanje tokom i nakon održavanja specijalizovane izložbe.

- Kako se pripreme za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd intenziviraju, tako paralelno razvijamo sve sisteme koji će obezbediti da izložbeni kompleks funkcioniše na najvišem nivou od prvog dana. Održavanje više od stotinu hektara zelenih i javnih površina zahteva savremenu mehanizaciju i opremu, zbog čega ovu nabavku sprovodimo blagovremeno i u skladu sa planiranom dinamikom. Reč je o mehanizaciji koja će, zahvaljujući svom dugom veku trajanja i kvalitetu, služiti ne samo za potrebe Ekspo kompleksa, već i za održavanje javnih zelenih površina širom Beograda i nakon završetka specijalizovane izložbe. Pozivamo sve kompanije koje ispunjavaju uslove da učestvuju u postupku i svojim znanjem, proizvodima i uslugama postanu deo realizacije najvećeg međunarodnog događaja čiji će Srbija biti domaćin - izjavio je direktor "EXPO 2027" d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a očekuje se da će tokom 93 dana trajanja okupiti više od četiri miliona posetilaca i više od 140 međunarodnih učesnika.